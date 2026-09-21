OVNI a 800 km/h? EUA divulgam vídeo de objeto 'misterioso' no Oriente Médio

OVNI: objeto foi registrado por um sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos (Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA)
Redatora
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11h37.
Os Estados Unidos divulgaram imagens desclassificadas de um objeto voador não identificado (OVNI) que teria atingido aproximadamente 800 km/h no Oriente Médio. O registro foi feito por um sensor infravermelho instalado em uma plataforma militar americana.
Segundo os documentos divulgados na última sexta-feira, 18, pelo Departamento de Guerra dos EUA, o vídeo foi gravado em 2024 e o caso registrado oficialmente em 2025. A velocidade do objeto também foi estimada pelo departamento.
Nas imagens, o OVNI aparece como um ponto brilhante que se desloca pelo céu. O caso foi encaminhado ao Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO) e permanece classificado como um “relatório não resolvido”. Isso significa que as autoridades ainda não conseguiram determinar a natureza do objeto.
A gravação foi feita por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos. O objeto aparece como um ponto luminoso enquanto se movimenta pelo céu.
De acordo com as informações disponibilizadas pelo governo americano, sua velocidade foi estimada em aproximadamente 800 km/h.
O Departamento de Guerra informou que partes do material foram ocultadas para preservar a identidade de testemunhas, a localização de instalações governamentais e outras informações consideradas sensíveis sobre estruturas militares.
Segundo o órgão, as alterações não retiraram informações relacionadas à natureza ou à existência do encontro relatado como um fenômeno anômalo não identificado.
O registro aparece entre os documentos divulgados pelo programa Pursue (sigla para Sistema Presidencial de Abertura e Relatório para Encontros com UAPs), criado para localizar, revisar, identificar, desclassificar e tornar públicos arquivos históricos relacionados a fenômenos anômalos não identificados que estão sob posse do governo federal americano.
Os materiais incluem casos que permanecem sem solução porque as autoridades não conseguiram determinar a natureza dos objetos registrados. Entre os motivos possíveis para a falta de identificação está a quantidade insuficiente de dados disponíveis para análise.
O Departamento de Guerra informou que pretende continuar divulgando documentos do programa e publicar separadamente informações sobre casos que forem solucionados.
Um registro desse tipo pode posteriormente ser associado, por exemplo, a aeronaves, drones, balões, objetos astronômicos e fenômenos atmosféricos, além de outras ocorrências que podem exigir análises adicionais para serem determinadas.