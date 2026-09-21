Ciência

OVNI a 800 km/h? EUA divulgam vídeo de objeto 'misterioso' no Oriente Médio

Imagens captadas durante uma operação militar foram desclassificadas e integram arquivos sobre fenômenos ainda não identificados

OVNI: objeto foi registrado por um sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos (Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA)

OVNI: objeto foi registrado por um sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos (Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11h37.

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Os Estados Unidos divulgaram imagens desclassificadas de um objeto voador não identificado (OVNI) que teria atingido aproximadamente 800 km/h no Oriente Médio. O registro foi feito por um sensor infravermelho instalado em uma plataforma militar americana.

Segundo os documentos divulgados na última sexta-feira, 18, pelo Departamento de Guerra dos EUA, o vídeo foi gravado em 2024 e o caso registrado oficialmente em 2025. A velocidade do objeto também foi estimada pelo departamento.

Nas imagens, o OVNI aparece como um ponto brilhante que se desloca pelo céu. O caso foi encaminhado ao Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO) e permanece classificado como um “relatório não resolvido”. Isso significa que as autoridades ainda não conseguiram determinar a natureza do objeto.

O que aparece no vídeo do OVNI dos EUA?

A gravação foi feita por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos. O objeto aparece como um ponto luminoso enquanto se movimenta pelo céu.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo governo americano, sua velocidade foi estimada em aproximadamente 800 km/h.

O Departamento de Guerra informou que partes do material foram ocultadas para preservar a identidade de testemunhas, a localização de instalações governamentais e outras informações consideradas sensíveis sobre estruturas militares.

Segundo o órgão, as alterações não retiraram informações relacionadas à natureza ou à existência do encontro relatado como um fenômeno anômalo não identificado.

Caso permanece sem explicação

O registro aparece entre os documentos divulgados pelo programa Pursue (sigla para Sistema Presidencial de Abertura e Relatório para Encontros com UAPs), criado para localizar, revisar, identificar, desclassificar e tornar públicos arquivos históricos relacionados a fenômenos anômalos não identificados que estão sob posse do governo federal americano.

Os materiais incluem casos que permanecem sem solução porque as autoridades não conseguiram determinar a natureza dos objetos registrados. Entre os motivos possíveis para a falta de identificação está a quantidade insuficiente de dados disponíveis para análise.

O Departamento de Guerra informou que pretende continuar divulgando documentos do programa e publicar separadamente informações sobre casos que forem solucionados.

OVNI é extraterrestre?

Embora o termo OVNI seja frequentemente associado a extraterrestres, a classificação significa apenas que um objeto ou fenômeno observado ainda não foi identificado.

Um registro desse tipo pode posteriormente ser associado, por exemplo, a aeronaves, drones, balões, objetos astronômicos e fenômenos atmosféricos, além de outras ocorrências que podem exigir análises adicionais para serem determinadas.

Acompanhe tudo sobre:OVNIsEstados Unidos (EUA)Curiosidades

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