Que horas começa a Prova do Anjo do BBB 26

Resultado da dinâmica será divulgado durante o programa ao vivo, que começa às 22h25, após a novela Três Graças

Prova do Anjo: expectativa é que a disputa aconteça no período da tarde. (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09h26.

A Prova do Anjo do BBB 26 desta semana será realizada neste sábado, 31 de janeiro.

Apesar da divulgação, a TV Globo ainda não informou o horário exato da dinâmica ao longo do dia.

A expectativa é que a disputa aconteça no período da tarde, a exemplo da prova da semana anterior. Os participantes serão definidos por sorteio.

O resultado será divulgado durante o programa ao vivo, que começa às 22h25, após a novela Três Graças. Na mesma edição, Tadeu Schmidt anunciará o toque do Big Fone pela quarta vez na semana.

Os três participantes que atenderam às ligações terão que chegar a um consenso para indicar um brother diretamente ao Paredão.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

