Veja tudo que aconteceu durante a festa do BBB 26

A festa do Big Brother Brasil 26, realizada na madrugada de sábado, 31, foi marcada por articulações de jogo e repercussões da expulsão de Paulo Augusto.

O evento contou com shows de Diogo Nogueira e Arlindinho. O clima foi de nostalgia, com karaokê ao som de sucessos de RBD, Xuxa, Sandy e Junior, Rouge, NX Zero e Restart. Milena chamou atenção ao cantar músicas do RBD, enquanto os brothers se emocionaram durante “Lua e Cristal”.

A festa também serviu como espaço para conversas estratégicas. Milena, Ana Paula, Leandro e Juliano Floss discutiram votos e alianças para o próximo paredão. Milena afirmou a Ana Paula que precisava “quebrar um elo” no jogo e demonstrou desconfiança em relação a Samira, o que gerou divergências.

Briga entre Milena e Samira

Durante a festa, Milena e Samira tiveram um desentendimento após divergências sobre confiança e o vazamento de uma informação privilegiada da semana anterior, repassada originalmente por Maxiane.

Milena explicou a Ana Paula Renault que decidiu “quebrar um elo” com Samira de forma estratégica. Segundo a recreadora infantil, ela contou propositalente a informação para Sarah Andrade com o objetivo de se afastar da aliada. Milena afirmou que tomou a decisão mesmo sabendo que poderia sair prejudicada na situação.

A sister afirmou que criou o conflito para se reposicionar no jogo e assumir um lado de forma definitiva.

Ana Paula criticou a estratégia adotada por Milena e questionou a necessidade de deixar uma imagem negativa para Samira. Milena respondeu que a intenção era justamente provocar o afastamento.

Ainda durante a festa, Milena procurou Samira para tentar esclarecer a situação. A sister, no entanto, afirmou que se sentiu excluída e disse que a explicação não foi suficiente para restabelecer a confiança entre as duas.

Horas antes, Samira já havia comentado com outros participantes que estava com “pé atrás” em relação a Milena, citando episódios anteriores e demonstrando desconfiança sobre a postura da colega no jogo.

Expulsão de PA

As conversas foram dominadas ainda pela expulsão de Paulo Augusto e pela queda de Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone. Babu Santana, Ana Paula, Juliano e Milena indicaram interesse em votar em Jonas na formação do paredão.

Entre os desabafos, Solange Couto conversou com Ana Paula Renault sobre aprendizado no jogo, enquanto Gabriela reclamou da relação com Babu Santana. Jonas Sulzbach e Sarah Andrade também discutiram cenários para a votação.