Quantos Grammys tem Taylor Swift? Veja como cantora bateu recordes na premiação

Taylor Swift é uma das artistas mais renomadas da música contemporânea, e sua trajetória nos prêmios Grammy reflete sua influência e sucesso na indústria.

Com um total de 14 prêmios Grammy, Swift se destaca como uma das artistas mais premiadas da história da cerimônia.

Entre suas conquistas, ela se tornou a única artista a vencer quatro vezes na prestigiada categoria de Álbum do Ano.

A trajetória de Taylor Swift no Grammy

Taylor Swift começou sua jornada no Grammy em 2008, quando foi indicada pela primeira vez como Artista Revelação.

Embora não tenha vencido naquela ocasião, conquistou seu primeiro Grammy de Melhor Álbum Country com seu segundo disco, Fearless, que também foi indicado e venceu o "Álbum do Ano", o principal prêmio da noite. Desde então, sua carreira tem sido marcada por uma série de vitórias e indicações.

Prêmios notáveis

Álbum do Ano:

Fearless (2010)

(2010) 1989 (2016)

(2016) Folklore (2021)

(2021) Midnights (2024)

Essas vitórias não apenas a colocaram em um seleto grupo de artistas, mas também a tornaram a única mulher a conquistar essa categoria quatro vezes. Antes de Swift, apenas lendas como Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon haviam alcançado tal feito, cada um com três prêmios na mesma categoria.

Reconhecimento e impacto

Além de seus prêmios de Álbum do Ano, Taylor Swift possui uma série de outras estatuetas e também já foi indicada ao Grammy 52 vezes. Swift, que também é compositora, já recebeu prêmios em categorias como Melhor Álbum Pop e Melhor Videoclipe, entre outros.

Com o lançamento de seu álbum The Tortured Poets Department no ano passado, Taylor já se prepara para mais uma edição do Grammy. Ela recebeu seis indicações para a cerimônia que ocorrerá em fevereiro, incluindo mais uma chance na disputada categoria de Álbum do Ano.

Se vencer novamente, Swift pode ampliar ainda mais seu recorde e consolidar um feito inédito na história do Grammy.