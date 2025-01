Como Billie Eilish quebrou recordes e virou cantora mais nova a ganhar principal prêmio do Grammy

A estadunidense Billie Eilish, é uma das artistas mais premiadas da sua geração, e sua trajetória no Grammy Awards é notada por uma série de prêmios. Até agora, a cantora conquistou sete prêmios Grammy.

A cantora é a mais nova a ganhar o Grammy na categoria de Álbum do Ano, superando Taylor Swift e conquistou o prêmio em 2020 com seu álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" aos 18 anos.

Ela se destacou por ser a primeira mulher na história a ganhar as quatro principais categorias do Grammy no mesmo ano, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação.

Histórico de prêmios

Primeiras vitórias

Álbum do Ano : When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Gravação do Ano : Bad Guy

: Bad Guy Canção do Ano : Bad Guy

: Bad Guy Artista Revelação

Melhor Álbum de Pop Vocal

Vitórias recentes

Na edição de 2021, ela levou para casa dois Grammys:

Gravação do Ano : everything i wanted

: everything i wanted Melhor canção composta para mídia visual: No Time To Die, tema do filme 007 - Sem Tempo Para Morrer

Já em 2024, foi indicada em seis categorias e venceu dois prêmios:

Canção do Ano : What Was I Made For?, da trilha sonora do filme Barbie

: What Was I Made For?, da trilha sonora do filme Melhor canção composta para mídia visual: também por What Was I Made For?

Até o momento, Billie Eilish recebeu um total de 25 indicações ao Grammy.