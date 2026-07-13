Carreira: cresce o interesse de jovens brasileiros por universidades no exterior

Estudar fora do Brasil deixou de ser um projeto restrito a poucos estudantes e passou a integrar, cada vez mais cedo, o planejamento acadêmico e profissional de adolescentes brasileiros. O movimento acompanha transformações profundas no mercado de trabalho, a crescente internacionalização das carreiras e a busca por experiências acadêmicas globais.

De acordo com a Pesquisa Selo Belta, o número de brasileiros que estudam e trabalham no exterior cresceu 9,4% em 2025.

Para 2026, a expectativa do mercado é de uma expansão ainda maior, com projeção de crescimento de 16,6%.

A relevância do país no cenário acadêmico global também se reflete no relatório Open Doors, do Institute of International Education (IIE). O documento posiciona o Brasil de forma consolidada no Top 10 global de países que mais enviam estudantes universitários para os Estados Unidos, registrando cerca de 17 mil brasileiros matriculados em instituições norte-americanas.

Dados do ensino brasileiro reforçam o movimento

O cenário ficou evidente no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, que promoveu recentemente um encontro com pais e alunos para celebrar os resultados do ciclo internacional de admissões de 2025.

Até o momento, estudantes da instituição somam mais de 140 aceitações para cursos de graduação em mais de 100 universidades internacionais. Os números ainda não são definitivos, já que parte dos processos segue em andamento e alguns candidatos permanecem em listas de espera.

Mais do que um resultado quantitativo, o desempenho reflete uma tendência crescente de internacionalização no Ensino Médio brasileiro e a consolidação de estruturas especializadas para apoiar esse processo.

Esse novo cenário transformou também o papel das escolas

As escolas passaram a estruturar programas específicos de orientação para candidaturas internacionais, um processo que envolve muito mais do que a escolha de uma universidade.

“Hoje, a candidatura internacional é um projeto de longo prazo. Não se trata apenas de preencher aplicações ou escolher universidades, mas de ajudar o aluno a compreender seus interesses, construir repertório e desenvolver um percurso coerente com seus objetivos acadêmicos e profissionais”, afirma o Prof. Olavo Amorim, Coordenador do Departamento Internacional do Colégio Bandeirantes.

O processo exige planejamento antecipado e envolve etapas complexas, como definição de estratégia de aplicação, produção de essays, preparação para entrevistas, atividades extracurriculares e compreensão das particularidades de diferentes sistemas educacionais.