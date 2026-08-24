NFL Rio Game 2026: ativações avançam enquanto ingressos ainda estão à venda

A NFL estreia no Rio de Janeiro no dia 27 de setembro, com o Maracanã como palco do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Há pouco mais de um mês para o evento, a programação de ativações envolvendo a partida começa a ganhar forma, com ações voltadas aos torcedores e ao desenvolvimento do futebol americano no país.

Entre as iniciativas anunciadas pela National Football League para o NFL Rio Game 2026 está uma parceria com as fundações Gol de Letra e Eprocad. Parte da receita de um lote especial de ingressos para o jogo será destinada a projetos das organizações, que trabalham com crianças e jovens por meio de esporte e educação.

O foco da parceria será o flag football, modalidade sem contato, semelhante ao futebol americano e que estará nos Jogos Olímpicos. Desde 2024, quando lançou o programa NFL Flag no Brasil, a modalidade vem sendo utilizada pela organização como uma das principais ferramentas para ampliar o acesso ao esporte no país.

Em comunicado, a NFL afirma que os recursos serão destinados a equipamentos, infraestrutura esportiva, capacitação de professores e programas para jovens atletas. Ainda segundo a liga, desde que a NFL Flag chegou ao país, cerca de 11 mil crianças em mais de 200 escolas de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram contato com o esporte.

Patrocinadores ainda negociam

Além da frente social, as marcas envolvidas com a partida também começam a aparecer. Jack Daniel’s, Perdigão, Ram e XP já confirmaram presença no NFL Rio Game, repetindo o investimento que fizeram em 2025, quando o jogo aconteceu em São Paulo.

Alguns anunciantes, porém, não renovaram a parceria, incluindo Visa, Pizza Hut e Snickers.

Outras marcas, incluindo a Budweiser, parceria da liga desde a chegada ao Brasil em 2024, ainda não anunciaram a participação ou não no evento carioca.

O jogo entre Ravens e Cowboys faz parte do calendário internacional da NFL. A transmissão da partida, marcada para as 17h25, acontecerá ao vivo na Sportv e na GE TV. A TV Globo exibirá o show do intervalo e, posteriormente, um compacto do jogo.

Pedro Sampaio e Ricky Martin serão as atrações do show do intervalo, enquanto Péricles cantará o hino nacional brasileiro e a cantora americana Kandace Lindsey interpretará o hino dos Estados Unidos.

Rio não repete corrida por ingressos

Levar a experiência para o Rio de Janeiro depois de duas edições em São Paulo faz parte do projeto de expansão da operação da NFL no país. A mudança de cidade, no entanto, também altera o perfil do evento.

No ano passado, as entradas para Chargers x Chiefs esgotaram em cerca de quatro horas após o início da venda geral. Já para o confronto Cowboys x Ravens, ainda há ingressos disponíveis em quase todos os setores.

Isso, porém, não significa necessariamente falta de interesse pela NFL no Rio. Uma das principais diferenças está no tamanho dos estádios. A Neo Química Arena, em São Paulo, recebeu 47.627 torcedores no jogo de 2025, enquanto o Maracanã tem capacidade oficial de cerca de 78 mil pessoas.

Os ingressos do Rio variam de R$ 495 a R$ 2.720 (valores na entrada inteira), dependendo do setor. Em SP, os ingressos variavam entre R$ 740 e R$ 3.400.

Segundo a NFL, a expectativa é que o jogo do Rio de Janeiro receba 60 mil pessoas.