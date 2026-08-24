Por que França e Arábia Saudita assinaram acordo bilionário para criar parque do Dragon Ball

A França e a Arábia Saudita chegaram a um acordo para a construção de um parque temático inspirado em mangás, como o Dragon Ball Z, com investimento estimado em 6 bilhões de euros (cerca de US$ 7 bilhões), nos arredores de Paris. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Palácio do Eliseu, durante a visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman à capital francesa.

Inspirado no universo da popular franquia japonesa de mangá e anime Dragon Ball Z, o empreendimento será construído nas proximidades de Cergy-Pontoise, a noroeste de Paris. Segundo o governo francês, o projeto deverá gerar cerca de 22 mil empregos.

De acordo com assessores do presidente francês Emmanuel Macron, a ideia surgiu após ele e o príncipe herdeiro saudita descobrirem uma admiração em comum por Dragon Ball Z durante a visita de Macron à Arábia Saudita, em 2025.

Quem vai financiar o projeto

O projeto será financiado pela Qiddiya, grupo saudita de entretenimento e investimentos, e faz parte da estratégia do reino de diversificar sua economia para além do petróleo e ampliar sua presença global no setor de lazer.

Ainda não foi definida uma data de inauguração para o complexo, que tem potencial para se tornar um dos maiores empreendimentos do gênero na Europa. A expectativa é que as obras levem vários anos para serem concluídas.

Bin Salman, proprietário de um castelo nos arredores de Paris, realiou uma rara visita oficial ao exterior. No domingo, ele participou ao lado de Macron da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de Esports, realizada na capital francesa.

Autoridades francesas apresentam o projeto de Dragon Ball Z como uma demonstração de que a França continua atraindo investimentos estrangeiros. No entanto, diversos detalhes do empreendimento, que deverá incluir três parques temáticos distintos, ainda estão em fase de definição