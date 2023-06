Sem bolo nem vela: príncipe Harry e Meghan não são convidados para aniversário do rei Charles III

Uma fonte da família real avisou a imprensa, nesta terça-feira, 13, que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, não estarão no famoso Trooping of the Color — evento oficial da infantaria britânica que comemora o "segundo" aniversário do rei, quando este cai durante o inverno. Segundo a fonte, o casal não foi convidado para a cerimônia.

Essa é a primeira vez que Harry e Meghan não recebem um convite desde 2018, quando se casaram. Em todos os outros eventos, o casal esteve presente.

"Ouvi dizer que o príncipe Harry e Meghan não foram convidados para o desfile de aniversário do rei no próximo fim de semana", comentou Richard Eden para o jornal Daily Mail. "Receio que seja um reflexo do estado das relações no momento", complementou.

O que é o Trooping of the Color?

Tradição da família real britânica, o evento é comemorado como um "segundo aniversário" para todos os monarcas que completam anos durante o inverno. O rei Charles III nasceu em 14 de novembro, uma data bem próxima ao inverno no Reino Unido. Sendo assim, a comemoração de seus 75 anos será, também, durante o Trooping of the Color.

Clima de tensão entre Harry e Charles III

As relações entre Harry e seu pai, Charles III, não andam muito amistosas. O duque de Sussex se envolveu em dois processos diferentes, além de uma série de polêmicas ao lado da esposa, Meghan. No dia 2 de junho, o príncipe foi o primeiro membro da família real britânica, em 130 anos, a depor em um tribunal. Ele testemunhou no próprio processo, no banco das testemunhas no Tribunal Superior de Londres, contra um grupo de jornais e jornalistas que o acusaram de "comportamento ilegal".

Além do caso com os jornais, Harry, que mora atualmente nos Estados Unidos, também está envolvido em um processo de deportação. Na última quinta-feira, 1º, o governo americano foi intimado a comparecer ao tribunal para mostrar todas as informações sobre o visto do príncipe. Isso porque um grupo de estudiosos conservadores entrou, no último mês, com uma ação baseada na Lei de Liberdade de Informação para a declaração de Harry sobre o suposto uso de drogas.

Rumores de fontes chegadas à família real também afirmam que Harry e Meghan estão vivendo um casamento "de fachada" e devem anunciar o divórcio em breve.