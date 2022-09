Tudo em paz? O aceno de Charles a Harry e Meghan no primeiro discurso do rei

O rei Charles III, novo monarca do Reino Unido, fez nesta sexta-feira, 9, seu primeiro discurso televisionado - após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos.

Na fala, Charles gastou alguns minutos para falar sobre os dois filhos: William (40 anos), primeiro na linha de sucessão ao trono, e Harry (37 anos), que é agora o quinto na fila para se tornar rei.

Após citar William e afirmar que têm certeza de que o novo herdeiro e sua esposa, Kate Middleton, continuarão "a inspirar e liderar nossas conversas nacionais", Charles falou sobre Harry e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, e disse ter "amor" pelo casal.

"Eu também quero expressar meu amor pelo príncipe Harry e Meghan, à medida em que eles continuam a construir suas vidas no exterior", disse Charles.

A relação de Meghan e Harry com a família real tem sido conturbada nos últimos anos. O casal - que têm, respectivamente, os títulos de duque e duquesa de Sussex - renunciou a seu papel no alto escalão da realeza. Harry e Meghan se mudaram da Inglaterra para os EUA em 2021 e têm hoje dois filhos, Archie (3 anos) e Lilibet (1 ano).

Em entrevistas, o casal vinha questionando o tratamento dado a Markle (que é americana e de mãe negra) na família real, um dos motivos pelos quais a dupla teria deixado a Inglaterra. A relação entre as partes é até hoje vista como controversa.

No discurso, o novo rei citou também a nova rainha consorte, Camilla, com quem se casou após o divórcio com a princesa Diana, mãe de Harry e William. Durante o casamento com Diana, a relação extraconjungal de Charles com Camilla levantou polêmicas no Reino Unido.

"Este também é um momento de mudança para minha família. Conto com a ajuda amorosa de minha querida esposa Camilla. Em reconhecimento ao seu próprio serviço público leal desde nosso casamento há 17 anos, ela se torna minha rainha consorte", disse Charles.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.