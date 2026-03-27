Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BTS: quanto custa o ingresso da turnê em São Paulo?

Ingresso VIP inclui entrada antecipada, ingresso de pista, acesso ao soundcheck, brinde exclusivo, credencial VIP, possibilidade de compra antecipada de merchandising e atendimento dedicado no local

BTS: banda volta ao Brasil em outubro (Site oficial/Divulgação)

BTS: banda volta ao Brasil em outubro (Site oficial/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de março de 2026 às 11h37.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 11h46.

O BTS anunciou os preços dos ingressos para a turnê “ARIRANG” no Brasil. O grupo se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, em São Paulo.

Além das entradas convencionais, haverá a opção de pacote VIP, que inclui acesso ao soundcheck, momento pré-show com apresentação reduzida e interação limitada com o público.

O pacote VIP custa a partir de R$ 3,6 mil. No total, os valores chegam a R$ 4.303 na modalidade inteira e R$ 3.678 na meia-entrada.

A modalidade inclui entrada antecipada, ingresso de pista, acesso ao soundcheck, brinde exclusivo, credencial VIP, possibilidade de compra antecipada de merchandising e atendimento dedicado no local.

As vendas começam no dia 10 de abril.

Preços do pacote VIP

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.

Valores dos ingressos dos shows do BTS no Brasil

Onde serão vendidos os ingressos

A venda dos ingressos será feita pela Ticketmaster, plataforma responsável pela comercialização oficial das entradas.

Quando começam as vendar para o show do BTS no Brasil?

A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial e, na sequência, abertura ao público geral. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.

Os horários e datas variam conforme o show:

  • 28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h
  • 30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h
  • 31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá tentar adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaMúsica pop
Próximo

Mais de Pop

Show do BTS no Brasil: veja datas, onde vai ser e quanto custam os ingressos

Quando começam as vendas para o show do BTS no Brasil?

Frodo nas pick-ups: rave temática de 'O Senhor dos Anéis' esgota ingressos

BTS: onde comprar os ingressos para o show da banda no Brasil?

Mais na Exame

Pop

Show do BTS no Brasil: veja datas, onde vai ser e quanto custam os ingressos

Negócios

A virada da Vale: de 'mineradora fechada' para empresa que precisa 'explicar o que faz'

Future of Money

Bitcoin cai para US$ 66 mil, impactado por dificuldade de negociação entre EUA e Irã

Esporte

Luiz Henrique é o 12º jogador da seleção brasileira?