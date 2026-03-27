BTS: quanto custa o ingresso da turnê em São Paulo?

O BTS anunciou os preços dos ingressos para a turnê “ARIRANG” no Brasil. O grupo se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, em São Paulo.

Além das entradas convencionais, haverá a opção de pacote VIP, que inclui acesso ao soundcheck, momento pré-show com apresentação reduzida e interação limitada com o público.

O pacote VIP custa a partir de R$ 3,6 mil. No total, os valores chegam a R$ 4.303 na modalidade inteira e R$ 3.678 na meia-entrada.

A modalidade inclui entrada antecipada, ingresso de pista, acesso ao soundcheck, brinde exclusivo, credencial VIP, possibilidade de compra antecipada de merchandising e atendimento dedicado no local.

As vendas começam no dia 10 de abril.

Preços do pacote VIP

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.

Onde serão vendidos os ingressos

A venda dos ingressos será feita pela Ticketmaster, plataforma responsável pela comercialização oficial das entradas.

Quando começam as vendar para o show do BTS no Brasil?

A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial e, na sequência, abertura ao público geral. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.

Os horários e datas variam conforme o show:

28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá tentar adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul. O grupo também passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Após os shows no Brasil, o BTS segue para apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas serem adicionadas.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: