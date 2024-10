Quanto custa conhecer a Shakira? Meet & Greet de preço salgado esgota na pré-venda; veja valor

Quanto você pagaria para conhecer o seu artista favorito? Tem muito fã por aí que não mede esforços para ficar perto do seu ídolo: viaja de um país para outro, cria dívidas para pagar ingressos de shows, passa horas, às vezes dias em filas para garantir um bom lugar na grade de um show. Mas até que ponto é aceitável — e financeiramente acessível — pagar por isso? No caso da Shakira, que se apresenta no Brasil em 2025, R$ 14 mil já bastam.

Nesta quinta-feira, 9, a organização da turnê "Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" anunciou que os ingressos para o Meet & Greet com cantora, que custam R$ 14 mil, esgotaram já na fase de pré-venda. O ingresso "VIP" garante um encontro pessoal com a artista, melhores assentos nos shows, um item autografado por Shakira, acesso a um lounge VIP antes do show com aperitivos e bebidas, além de produtos exclusivos da cantora. Outros benefícios incluem uma credencial comemorativa e brindes especiais.

A cantora se apresenta Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos) e em São Paulo (Estádio Morumbis), nos dias 11 e 13 de fevereiro, respectivamente.

Homenagem ao empoderamento feminino

A nova turnê de Shakira, inspirada no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", promete celebrar a força feminina e promover mensagens de empoderamento por meio da música. A cantora, conhecida por seus grandes sucessos globais, pretende conectar-se com diferentes gerações de fãs brasileiros, tanto aqueles que estão ansiosos por seu retorno quanto novos seguidores que ainda não tiveram a oportunidade de vê-la ao vivo.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para clientes Santander Select e Private começa em 9 de outubro, com outras opções de pré-venda no dia 10. A venda para o público geral inicia em 11 de outubro, com parcelamento disponível em até 8 vezes (dependendo da modalidade de compra).

A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil, com apoio de patrocinadores como Shell, Coca-Cola e Heineken, e a realização é da Live Nation Brasil.