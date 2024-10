Shakira surpreende fãs e anuncia dois shows no Brasil em 2025; veja datas e como comprar ingressos

A cantora Shakira anunciou nesta quarta-feira, 2, sua nova turnê pela América Latina, intitulada Las Mujeres No Ya Lloran World Tour. Nesta leva de shows, a artista colombiana também confirmou apresentações no Brasil.

Produzida pela Live Nation, a turnê marca o aguardado retorno da cantora a diversos países da região, incluindo Argentina, Brasil, México, Peru e sua terra natal, Colômbia. Shakira se apresentará em Barranquilla após 19 anos, além de realizar shows em Bogotá e Medellín.

A turnê é inspirada no álbum Las Mujeres Ya No Lloran, e transmite uma mensagem de empoderamento e força para diversas gerações de fãs. Com uma produção de alta tecnologia, Shakira promete um show inesquecível, repleto de sucessos, músicas inéditas e surpresas visuais e musicais.

Recentemente, Shakira lançou o single "Soltera", um hit influenciado pelo Afrobeats, que já está gerando grande repercussão nas redes sociais. O videoclipe do single, gravado em Miami e com participação de artistas como Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons, será lançado em breve.

Quando Skahira vai se apresentar no Brasil?

No Brasil, Shakira fará duas apresentações: no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 11 de fevereiro, e em São Paulo, no Estádio Morumbi, no dia 13 de fevereiro.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para clientes Santander Select e Private começa em 9 de outubro, com outras opções de pré-venda no dia 10. A venda para o público geral inicia em 11 de outubro, com parcelamento disponível em até 8 vezes (dependendo da modalidade de compra).

A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil, com apoio de patrocinadores como Shell, Coca-Cola e Heineken, e a realização é da Live Nation Brasil.