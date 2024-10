Paul McCartney em SP: veja como chegar, provável setlist e tudo o que precisa saber sobre os shows

Paul McCartney está de volta! O ex-Beatle inicia sua série de três shows no Brasil nesta terça-feira, 15 de outubro, em São Paulo, como parte da turnê "Got Back".

Além da apresentação de hoje, ele também sobe ao palco na capital paulista nesta quarta, 16, no Allianz Parque, e encerra sua passagem pelo país em Florianópolis (SC), no estádio da Ressacada, neste sábado, 19.

Menos de um ano após suas últimas apresentações no Brasil, quando realizou oito shows entre novembro e dezembro de 2023, McCartney retorna sem grandes lançamentos recentes. Aos 82 anos, deve manter um setlist similar ao anterior, com destaque para a única grande novidade: "Now and Then", música inédita lançada pelos Beatles em novembro.

Com duração de cerca de três horas, o show explora clássicos de sua trajetória com os Beatles, como "Blackbird" e "Hey Jude", além de sucessos da banda Wings, como "Let 'Em In" e "Jet", e de sua carreira solo, incluindo "Here Today".

Depois de tocar cerca de 30 músicas, ele faz a tradicional pausa antes do bis, que retorna com uma sequência de hits dos Beatles, encerrando o show com "Golden Slumbers", "Carry That Weight" e "The End".

Quais as datas do shows de Paul McCartney?

São Paulo: 15 de outubro e 16 de outubro - Allianz Parque (esgotado)

Florianópolis: 19 de outubro - Estádio da Ressacada

Horário e como chegar ao show em SP?

De acordo com a organização, os portões serão abertos às 16h nos dois dias de shows. Paul McCartney está previsto para subir ao palco por volta das 20h.

A Estação Palmeiras-Barra Funda é a mais próxima do Allianz Parque, atendida pelos trens das Linhas 7-Rubi, 8-Diamante e pelo Expresso Aeroporto, que conecta com o Aeroporto de Guarulhos. Também há integração com o metrô pela Linha 3-Vermelha. Após desembarcar, é preciso caminhar cerca de 800 metros pelas avenidas Mário de Andrade e Francisco Matarazzo até o estádio.

Outra opção é utilizar a Estação Vila Madalena da Linha 2-Verde do metrô. Nesse caso, a distância até o Allianz Parque é de 3 km, necessitando completar o trajeto com ônibus, táxi ou carro por aplicativo.

Mais de 50 linhas de ônibus circulam próximas ao estádio. No entanto, a SPTrans informou que 30 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados. As mudanças ocorrerão das 11h à 1h para garantir a fluidez do trânsito e o acesso do público aos shows.

Provável setlist dos shows de Paul McCartney em SP

'Can't Buy Me Love' ou 'A Hard Day's Night' (ele tem variado a abertura)

'Junior's Farm'

'Letting Go'

'Drive My Car'

'Got to Get You Into My Life'

'Come On to Me'

'Let Me Roll It'

'Getting Better'

'Let 'Em In'

'My Valentine'

'Nineteen Hundred and Eighty-Five'

'Maybe I'm Amazed'

'I've Just Seen a Face'

'In Spite of All the Danger'

'Love Me Do'

'Dance Tonight'

'Blackbird'

'Here Today'

'Now and Then'

'New'

'Lady Madonna'

'Jet'

'Being for the Benefit of Mr. Kite!'

'Something'

'Ob-La-Di, Ob-La-Da'

'Band on the Run'

'Get Back'

'Let It Be'

'Live and Let Die'

'Hey Jude'

'I've Got a Feeling'

'Birthday'

'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'

'Helter Skelter'

'Golden Slumbers'

'Carry That Weight'

'The End'