Quando vai ao ar o último episódio de 'It: Bem-Vindos a Derry'?

A HBO já tem data marcada para encerrar “It: Bem-Vindos a Derry”.

O último episódio da série derivada do universo criado por Stephen King estreia no domingo, 14 de dezembro, tanto na TV quanto no streaming pelo HBO Max.

A produção é ambientada exatos 27 anos antes dos filmes dirigidos por Andy Muschietti, que retorna para comandar quatro dos nove episódios da temporada. A trama se passa na década de 1960 e tem como foco a origem de Pennywise, o palhaço que assombra a cidade de Derry.

No elenco, Bill Skarsgård volta a interpretar Pennywise. Também estão na série Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

“Bem-Vindos a Derry” é baseada nos interlúdios do livro It, de Stephen King. Os capítulos que simulam a pesquisa do personagem Mike Hanlon sobre os grandes eventos catastróficos do passado da cidade.

A série estreou no domingo, 26 de outubro, na HBO e no HBO Max. O próximo episódio vai ao ar no domingo, 7 de dezembro, às 23h, tanto na TV quanto no streaming.

Veja o trailer do penúltimo episódio de 'It: Bem-Vindos a Derry'