Djavan anuncia turnê pelo Brasil em 2026; veja como comprar ingressos

Em celebração aos seus 50 anos de carreira, Djavan anuncia a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", que passará por 11 cidades brasileiras em 2026.

A turnê começa em São Paulo, com show marcado para o dia 9 de maio, no Allianz Parque, na zona oeste da cidade. Em seguida, o cantor segue para outras cidades, com apresentações programadas até 5 de dezembro.

Qual será o repertório dos shows?

A turnê promete um repertório com pelo menos 25 músicas que marcam a trajetória de Djavan, incluindo clássicos como “Sina”, “Oceano”, “Flor de Lis”, “Eu Te Devoro” e “Samurai”. A estreia acontece em maio, em São Paulo, e passará por cidades como Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Brasília e Maceió.

A turnê segue o lançamento do 26º álbum de inéditas de Djavan, intitulado "Improviso", o primeiro desde 2022. O artista se apresentará ao lado de um time talentoso de músicos, incluindo Felipe Alves (bateria), Marcelo Mariano (baixo), Torcuato Mariano (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado), Jessé Sadoc (trompete e fluguelhorn), Marcelo Martins (sax tenor e flauta) e Rafael Rocha (trombone).

O álbum de estreia de Djavan, "A voz, o violão, a música de Djavan", foi lançado em 1976, com o clássico “Flor de Lis” como sua música de destaque.

Confira as datas e locais da turnê de Djavan:

9 de maio – São Paulo (Allianz Parque)

23 de maio – Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

30 de maio – Fortaleza (Centro de Formação Olímpica – CFO)

13 de junho – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

27 de junho – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

18 de julho – Belo Horizonte (Arena MRV)

1º e 2 de agosto – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)

29 de agosto – Florianópolis (Arena Opus)

24 de outubro – Belém (Hangar)

31 de outubro – Recife (Classic Hall)

5 de dezembro – Maceió (local a definir)

Quando começa a venda geral de ingressos?

A venda de ingressos para o público geral começa nesta quarta-feira, dia 3, às 11h, tanto online quanto nas bilheteiras oficiais.

Quanto custam os ingressos para os shows de Djavan

Os ingressos para os shows de Djavan têm preços a partir de R$ 210 (inteira), com uma opção VIP (R$ 1.065) que oferece entrada antecipada no dia do show, acesso ao ensaio, um kit com produtos exclusivos e ingresso para a pista premium.