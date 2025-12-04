Quando será exibido o último episódio de 'Pluribus'?

A primeira temporada de "Pluribus", original da Apple TV+, está em sua reta final. Após estreia no dia 7 de novembro, a série já conquistou fãs e a opinião de críticos.

No momento, segundo dados do FlixPatrol, "Pluribus" é a série mais assistida do serviço de streaming.

Trazendo à tona questões como a felicidade e o significado da vida em um cenário pós-apocalíptico, os episódios são liberados semanalmente às sexta-feiras. O episódio final da temporada vai ao ar logo após o Natal, no dia 26 de dezembro.

Confira o calendário de lançamentos:

Episódio 1, “We Is Us” — Exibido em 7 de nov. de 2025

Episódio 2, “Pirate Lady” — Exibido em 7 de nov. de 2025

Episódio 3, “Grenade” — Exibido em 14 de nov. de 2025

Episódio 4, “TBA” — Exibido em 21 de nov. de 2025

Episódio 5, “TBA” — Exibido em 28 de nov. de 2025

Episódio 6, “TBA” — Vai ao ar em 5 de dez. de 2025

Episódio 7, “TBA” — Vai ao ar em 12 de dez. de 2025

Episódio 8, “TBA” — Vai ao ar em 19 de dez. de 2025

Episódio 9, “TBA” — Vai ao ar em 26 de dez. de 2025

De forma semelhante a Ruptura, sucesso do serviço de streaming, a nova série de Vince Gilligan é uma ficção científica que promete fazer barulho.

Gilligan é o renomado roteirista e produtor por trás de séries como Arquivo-X, Breaking Bad e Better Call Saul. A nova produção promete um misto de humor negro e drama existencial.

Enredo da série

A trama de Pluribus começa com um evento que transforma a maior parte da população mundial, uma tradição no gênero pós-apocalíptico.

Após a descoberta de um sinal alienígena contendo uma fórmula genética, experimentos científicos criam um vírus psíquico, que faz com que as pessoas se tornem excessivamente amigáveis.

O resultado é uma espécie de “hive mind” ou consciência coletiva, da qual apenas doze indivíduos não são parte. Um deles é a protagonista Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, conhecida por seu papel em Better Call Saul.

Carol, uma autora de livros de romance, é uma mulher amarga e emocionalmente instável. Ao contrário dos outros sobreviventes, ela resiste ao desejo de se integrar à nova ordem mundial.

Com um elenco que também inclui Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, Pluribus explora o dilema moral da protagonista, que é forçada a se tornar uma líder em um mundo onde a individualidade foi quase extinta.

Renovada para a segunda temporada

Além de chamar a atenção pela história e pela direção, Pluribus já foi renovada para uma segunda temporada, o que é um indicativo de sua recepção positiva, tanto pelos fãs como pela crítica especializada.

Confira abaixo o trailer da série: