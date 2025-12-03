Quando o Spotify Wrapped 2025 será lançado? Veja como se preparar

Nos próximos dias, o Spotify deve liberar o Spotify Wrapped 2025, retrospectiva interativa que mostra os dados de escuta acumulados ao longo do ano. O recurso já se tornou um marco anual entre os mais de 600 milhões de ouvintes da plataforma.

Lançado pela primeira vez em 2015 como Year in Music, e rebatizado em 2016, o Wrapped evoluiu para incluir elementos visuais, playlists personalizadas e, mais recentemente, recursos de inteligência artificial.

Como se preparar para acessar o Wrapped 2025

O Wrapped é disponibilizado no próprio aplicativo do Spotify, sem necessidade de configurações extras. Para garantir acesso, o usuário deve:

Ter uma conta gratuita ou premium ativa

Ter acumulado horas suficientes de escuta ao longo de 2025

Atualizar o app na App Store (iOS) ou Google Play (Android)

A plataforma também disponibiliza um QR code no site oficial, facilitando o download da versão mais recente do app.

Onde o Wrapped aparece no aplicativo

Assim que o recurso for liberado, o Spotify exibirá um banner na tela inicial do aplicativo com acesso direto ao conteúdo personalizado. A navegação é intuitiva, com histórias interativas, playlists exclusivas e mensagens de artistas.

Quando o Wrapped 2025 será lançado?

O Spotify mantém o suspense sobre a data exata. No entanto, o padrão dos últimos anos indica que o Wrapped costuma sair entre o fim de novembro e o início de dezembro, logo após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Em 2024, o lançamento ocorreu em 4 de dezembro. A previsão para 2025 é esta quarta-feira, 3 de dezembro, seguindo o padrão histórico da empresa.

Quem pode acessar o Wrapped?

Todos os usuários com conta ativa e histórico de escuta suficiente ao longo do ano terão acesso ao Wrapped. Não há distinção entre planos gratuitos ou pagos.

A funcionalidade é liberada globalmente, com adaptações regionais de idioma e cultura, o que amplia seu alcance e engajamento nas redes sociais.

O que fazer caso o recurso não apareça

Usuários que não visualizarem o Wrapped devem:

Verificar se o app está na versão mais recente

Confirmar se a conta foi usada regularmente em 2025

Limpar cache e reiniciar o aplicativo

Caso o histórico de escuta seja insuficiente, o recurso pode não estar disponível para o perfil em questão.

Por que manter o aplicativo atualizado?

Atualizações garantem compatibilidade com as ferramentas interativas, como animações, vídeos e playlists dinâmicas. Sem a versão mais recente, o app pode apresentar erros de carregamento ou falhas na exibição dos dados.