Quantos dias dura um Paredão Falso no BBB?

O Paredão Falso é uma das dinâmicas mais impactantes do Big Brother Brasil. Apesar da tensão criada em torno da “eliminação”, a volta do participante com informações privilegiadas e surpreendendo os outros brothers costuma mexer na dinâmica do jogo.

Quanto tempo dura um Paredão Falso?

Nos formatos tradicionais, o participante escolhido pelo público deixa a casa na terça-feira, como se estivesse eliminado de fato. Em vez de ir para casa, porém, segue para um quarto isolado, onde recebe informações e acompanha conversas dos colegas. Nesses casos, a duração costuma variar entre dois e três dias.

O retorno geralmente acontece após a Prova do Líder, na quinta à noite ou na sexta-feira. A volta é acompanhada de algum benefício, como imunidade ou um poder especial que pode interferir diretamente na formação do próximo paredão.

Outros formatos

Nem todos os paredões falsos, porém, seguem esse padrão. Algumas edições adotaram formatos diferentes. Um exemplo foi o de Gabriela Hebling no BBB 19, quando a participante retornou praticamente logo após a falsa eliminação, surpreendendo os colegas em questão de minutos.

Outro exemplo: no primeiro Paredão Falso da história do programa, em 2013, Anamara retornou ao game no dia seguinte da eliminação.

Novo Paredão Falso

O sétimo Paredão da edição foi formado entre Alberto, Breno e Jordana, mas é falso. Sendo assim, o público tem essa terça-feira para votar e decidir quem deixa vai para o Quarto Secreto, ter acesso a informações privilegiadas sobre o jogo e voltar com imunidade. O escolhido ainda poderá chamar um brother para viver essa experiência com ele.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.