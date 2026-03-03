BBB 26: vencedor do Paredão Falso terá companhia no Quarto Secreto

O Paredão Falso do Big Brother Brasil 26 ganhou um novo elemento que promete mexer com as estratégias na casa.

Desta vez, o participante escolhido pelo público para o Quarto Secreto não ficará isolado. Ele terá a chance de convidar outro brother para acompanhá-lo.

Quarto Secreto 'duplo'

Tradicionalmente, o confinado que vai para o Quarto Secreto observa os colegas sem ser visto e retorna ao jogo com informações privilegiadas.

Agora, ao dividir esse momento com outra pessoa, a vantagem deixa de ser individual e passa a ter potencial de articulação em dupla.

A decisão sobre quem será o acompanhante ficará nas mãos do vencedor do Paredão Falso.

A escolha pode fortalecer alianças já existentes ou servir como gesto estratégico para consolidar novas parcerias. Enquanto estiverem no Quarto Secreto, os dois participantes poderão acompanhar a rotina da casa e ter acesso a informações privilegiadas.

O que as enquetes dizem?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?

Sites: Cowboy 52,80% x Breno 44,15% x Jordana 3,05%

Cowboy 52,80% x Breno 44,15% x Jordana 3,05% YouTube: Cowboy 53,14% x Breno 43,41% x Jordana 3,40%

Cowboy 53,14% x Breno 43,41% x Jordana 3,40% Twitter: Cowboy 42,70% x Breno 48,91% x Jordana 8,39%

Cowboy 42,70% x Breno 48,91% x Jordana 8,39% Instagram: Cowboy 41,21% x Breno 53,64%

Cowboy 41,21% x Breno 53,64% Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 48,44% x Breno 47,27% x Jordana 4,88%.

Jonas e Marciele formarão um casal no BBB 26?

Como foi a formação do Paredão?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por conta da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.