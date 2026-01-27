Quando estreia o terceiro episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", novo spin-off de "Game of Thrones", segue com lançamentos semanais no HBO Max. A produção adapta os contos de George R.R. Martin e se passa cerca de 100 anos antes dos eventos narrados em "As Crônicas de Gelo e Fogo".

Inspirada nas histórias sobre Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg, a trama acompanha a dupla enquanto atravessa Westeros em um período em que a família Targaryen ainda ocupa o Trono de Ferro.

Quando estreia o episódio 3?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" terá seis episódios. O terceiro capítulo estreia no próximo domingo, 1º de fevereiro, à meia-noite (horário de Brasília), no HBO Max.

A plataforma disponibiliza os episódios semanalmente aos domingos.

Qual é a história de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A narrativa segue Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro recém-sagrado, e seu escudeiro Egg, durante uma jornada pelos Sete Reinos. O período retratado antecede a cronologia de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", quando a Casa Targaryen ainda controlava o Trono de Ferro e administrava as disputas entre as grandes casas de Westeros.

Na adaptação televisiva, Peter Claffey interpreta Sor Duncan, enquanto Dexter Soll Ansel vive Egg. A dupla se desloca por Westeros enquanto rivalidades políticas, alianças e competições moldam o cenário da época.

Nos livros de George R.R. Martin, esses eventos funcionam como um prólogo distante da saga principal, mostrando décadas anteriores aos conflitos que envolvem Daenerys, os Stark e outras famílias do continente.

Calendário dos episódios