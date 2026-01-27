Pop

Quando estreia o terceiro episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Spin-off de Game of Thrones lança capítulos semanais na HBO e HBO Max, com história ambientada 100 anos antes da série original

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': série se passa em um período diferente da história de Westeros (HBO Max/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05h03.

A série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", novo spin-off de "Game of Thrones", segue com lançamentos semanais no HBO Max. A produção adapta os contos de George R.R. Martin e se passa cerca de 100 anos antes dos eventos narrados em "As Crônicas de Gelo e Fogo".

Inspirada nas histórias sobre Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg, a trama acompanha a dupla enquanto atravessa Westeros em um período em que a família Targaryen ainda ocupa o Trono de Ferro.

Quando estreia o episódio 3?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" terá seis episódios. O terceiro capítulo estreia no próximo domingo, 1º de fevereiro, à meia-noite (horário de Brasília), no HBO Max.

A plataforma disponibiliza os episódios semanalmente aos domingos.

Qual é a história de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A narrativa segue Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro recém-sagrado, e seu escudeiro Egg, durante uma jornada pelos Sete Reinos. O período retratado antecede a cronologia de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", quando a Casa Targaryen ainda controlava o Trono de Ferro e administrava as disputas entre as grandes casas de Westeros.

Na adaptação televisiva, Peter Claffey interpreta Sor Duncan, enquanto Dexter Soll Ansel vive Egg. A dupla se desloca por Westeros enquanto rivalidades políticas, alianças e competições moldam o cenário da época.

Nos livros de George R.R. Martin, esses eventos funcionam como um prólogo distante da saga principal, mostrando décadas anteriores aos conflitos que envolvem Daenerys, os Stark e outras famílias do continente.

Calendário dos episódios

  • Episódio 1: 18 de janeiro de 2026
  • Episódio 2: 25 de janeiro de 2026
  • Episódio 3: 1º de fevereiro de 2026
  • Episódio 4: 8 de fevereiro de 2026
  • Episódio 5: 15 de fevereiro de 2026
  • Episódio 6: 22 de fevereiro de 2026 (final da temporada)
yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:HBO MaxSéries

