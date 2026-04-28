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A dica dessa CEO que pode te fazer ganhar US$ 200 mil por ano com trabalhos extras

Com foco em otimização de tempo e nichos estratégicos, a plataforma liderada por Ania Smith redefine a rentabilidade do trabalho autônomo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h41.

O mercado de trabalho independente atravessa uma fase de transição onde a simples prestação de serviço cede espaço para a demanda por alta especialização logística.

No centro dessa transformação está a TaskRabbit, plataforma que conecta trabalhadores freelancers a consumidores que buscam soluções para tarefas cotidianas. Sob a gestão de Ania Smith, que trouxe sua bagagem de gigantes como Uber e Airbnb, o negócio quintuplicou de tamanho, realizando cerca de 4 milhões de tarefas anuais e provando que o valor do trabalho humano permanece inabalável diante do avanço tecnológico.

Ania Smith acredita que o sucesso nesse ecossistema não é fruto do acaso, mas de uma resiliência moldada pela experiência prática. "Vender assinaturas de jornais de porta em porta quando eu ainda era criança me ensinou trabalho duro, comprometimento e resiliência", afirma a executiva ao destacar que essas lições iniciais são fundamentais para qualquer líder.

Hoje, a CEO gerencia uma rede de mais de 50 mil profissionais que encontram na plataforma uma fonte de renda significativa, com médias horárias que chegam a 55 dólares em metrópoles como Nova York.

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A estratégia por trás dos rendimentos extraordinários

A possibilidade de alcançar faturamentos na casa dos 200 mil dólares anuais atrai olhares de especialistas e empreendedores em busca de eficiência.

Um dos casos emblemáticos citados por Smith envolve um recém-formado que transformou a montagem de televisores em um negócio de alta performance em Manhattan.

"Ele descobriu como montar TVs, conhecia a região muito bem e utilizava uma scooter para se deslocar rapidamente", explica a CEO, ressaltando que a combinação de agilidade e agrupamento de tarefas permitiu que o profissional realizasse até três serviços por hora.

Para quem deseja maximizar ganhos, a orientação da executiva é clara sobre a importância do marketing pessoal e da confiabilidade. "Entenda seu conjunto de habilidades e pense em como melhor se comercializar", sugere Smith ao lembrar que a plataforma permite o uso de fotos e descrições detalhadas.

Ela enfatiza que ser ágil nas respostas e manter a pontualidade são diferenciais decisivos para quem deseja se destacar em um mercado dinâmico onde os clientes valorizam a execução impecável de tarefas domésticas.

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