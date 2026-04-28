Quais são os 10 maiores supermercados do RS? Veja quanto faturam

Supermercados Zaffari: maior supermercado do RS faturou 8,8 bilhões de reais (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h36.
O setor de supermercados, atacados e atacarejos faturou 1,1 trilhão de reais em 2025, aquecido, principalmente, por atacarejos. É o que revela a nova lista da Abras, o ranking organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, publicada nesta terça-feira, 28.
No Rio Grande do Sul, o varejo supermercadista é liderado pela Companhia Zaffari, que faturou 8,8 bilhões de reais e está entre as 15 maiores do Brasil.
Curiosamente, na segunda posição também aparece o nome Zaffari. Mas é Comercial, e não Companhia. Por ali, o faturamento foi de 6,8 bilhões de reais.
Somados, esses 10 supermercados faturaram 28,3 bilhões de reais.
O Grupo Zaffari foi fundado em 1935 por Francisco José Zaffari e Santina de Carli Zaffari como um armazém de secos e molhados na Vila Sete de Setembro, em Erechim (RS). Em 1947, a família mudou-se para Erval Grande, onde estruturou melhor o negócio.
A virada veio em 1965, com a abertura da primeira loja em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves. Foi também na capital gaúcha que o grupo consolidou o slogan "Economizar é comprar bem" e virou referência de qualidade entre os consumidores locais.
Nos anos 1990, o grupo entrou no setor de shoppings.
Em dezembro de 1991, abriu o Bourbon Shopping Assis Brasil, em Porto Alegre, com hipermercado Bourbon como âncora. A bandeira Bourbon passou a identificar os hipermercados, enquanto Zaffari ficou para os supermercados.
Em 1997, comprou o Shopping Matarazzo em São Paulo. Depois vieram outros shoppings (Canoas, Ipiranga, Passo Fundo) ao longo da virada do milênio. Em 2023, lançou a bandeira de atacarejo Cestto, em Gravataí.