Quais são os 10 maiores supermercados do RS? Veja quanto faturam

O setor de supermercados, atacados e atacarejos faturou 1,1 trilhão de reais em 2025, aquecido, principalmente, por atacarejos. É o que revela a nova lista da Abras, o ranking organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, publicada nesta terça-feira, 28.

No Rio Grande do Sul, o varejo supermercadista é liderado pela Companhia Zaffari, que faturou 8,8 bilhões de reais e está entre as 15 maiores do Brasil.

Curiosamente, na segunda posição também aparece o nome Zaffari. Mas é Comercial, e não Companhia. Por ali, o faturamento foi de 6,8 bilhões de reais.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 28,3 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do RS

Companhia Zaffari: faturamento de 8,8 bilhões de reais Comercial Zaffari: faturamento de 6,8 bilhões de reais Unidasul: faturamento de 3,1 bilhões de reais Imec: faturamento de 1,8 bilhão de reais Asun: faturamento de 1,5 bilhão de reais Master ATS: faturamento de 1,4 bilhão de reais Peruzzo Supermercado: faturamento de 1,3 bilhão de reais Libraga Brandão: faturamento de 1,3 bilhão de reais Guanabara: faturamento de 1 bilhão de reais Osmar Nicolini: faturamento de 974 milhões de reais

Qual é a história do Grupo Zaffari

O Grupo Zaffari foi fundado em 1935 por Francisco José Zaffari e Santina de Carli Zaffari como um armazém de secos e molhados na Vila Sete de Setembro, em Erechim (RS). Em 1947, a família mudou-se para Erval Grande, onde estruturou melhor o negócio.

Claudio Luiz Zaffari, CEO do Grupo Zaffari (Leandro Fonseca/Exame)

A virada veio em 1965, com a abertura da primeira loja em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves. Foi também na capital gaúcha que o grupo consolidou o slogan "Economizar é comprar bem" e virou referência de qualidade entre os consumidores locais.

Nos anos 1990, o grupo entrou no setor de shoppings.

Em dezembro de 1991, abriu o Bourbon Shopping Assis Brasil, em Porto Alegre, com hipermercado Bourbon como âncora. A bandeira Bourbon passou a identificar os hipermercados, enquanto Zaffari ficou para os supermercados.

Em 1997, comprou o Shopping Matarazzo em São Paulo. Depois vieram outros shoppings (Canoas, Ipiranga, Passo Fundo) ao longo da virada do milênio. Em 2023, lançou a bandeira de atacarejo Cestto, em Gravataí.