A corrida pelas duas cadeiras de São Paulo no Senado apresenta um cenário de empate técnico triplo na liderança. De acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas, Marina Silva (Rede) pontua com 30,4%, seguida de perto por Simone Tebet (PSB), com 29,5%, e por Guilherme Derrite (PP), com 28,9%.

Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três pré-candidatos dividem estatisticamente o topo da disputa em formato estimulado, modelo em que o eleitor pode escolher até dois nomes na urna.

Logo atrás do trio que encabeça a pesquisa, o deputado André do Prado (PL) tem 19,3%, registrando um avanço em relação aos 16,8% aferidos no mês de agosto. Ele trocou de lugar com Ricardo Salles (Novo), que soma 16,4%, tendo recuado ante os 19,7% de intenções de voto do levantamento anterior.

O bloco seguinte do cenário eleitoral é encabeçado por Soninha Francine (Cidadania), com 5,4%, e Geraldo Rufino (Podemos), com 3,2%. Entre os demais nomes, Maíra de Souza (UP) marca 1,5%, enquanto Dra Eliana Ferreira (PSTU) e Márcio Alves (UP) têm 1,3% cada.

Os candidatos Weller Gonçalves (PSTU), Petter Maahs (PCB), Ednelson Cesaretti (PCO), William Teixeira (Agir) e Guto Schiavetto (Missão) pontuam com 1,1% ou menos na pesquisa. Votos brancos, nulos ou na opção "nenhum" representam 9,9%, enquanto 7% não souberam responder.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 07 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-08090/2026.