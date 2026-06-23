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Quando estreia o 2º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Série da HBO seguirá com lançamentos semanais até a exibição do oitavo e último episódio da temporada

'A Casa do Dragão': Segundo capítulo da terceira temporada estreia neste domingo, às 22h, no Brasil (Ollie Upton/HBO)

'A Casa do Dragão': Segundo capítulo da terceira temporada estreia neste domingo, às 22h, no Brasil (Ollie Upton/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de junho de 2026 às 14h52.

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Após a estreia da terceira temporada de "A Casa do Dragão", neste domingo, 21, os fãs já estão ansiosos para acompanhar os próximos acontecimentos da guerra civil dos Targaryen.

O segundo episódio da temporada será lançado no domingo, 28 de junho, às 22h, seguindo a programação tradicional da HBO e da HBO Max no Brasil.

Lançamentos serão semanais

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.

Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.

Confira as datas previstas para os próximos episódios:

  • Episódio 2: 28 de junho
  • Episódio 3: 5 de julho
  • Episódio 4: 12 de julho
  • Episódio 5: 19 de julho
  • Episódio 6: 26 de julho
  • Episódio 7: 2 de agosto
  • Episódio 8: 9 de agosto

Quando será o último episódio?

Seguindo o calendário semanal divulgado para a temporada, o oitavo e último episódio de "A Casa do Dragão" será exibido em 9 de agosto.

O capítulo encerrará mais uma fase da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin, preparando o terreno para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de lançamento.

O que esperar da 3ª temporada?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.

A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.

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