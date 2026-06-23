Quando estreia o 2º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

'A Casa do Dragão': Segundo capítulo da terceira temporada estreia neste domingo, às 22h, no Brasil (Ollie Upton/HBO)
Freelancer
Publicado em 23 de junho de 2026 às 14h52.
Após a estreia da terceira temporada de "A Casa do Dragão", neste domingo, 21, os fãs já estão ansiosos para acompanhar os próximos acontecimentos da guerra civil dos Targaryen.
O segundo episódio da temporada será lançado no domingo, 28 de junho, às 22h, seguindo a programação tradicional da HBO e da HBO Max no Brasil.
A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.
Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.
Confira as datas previstas para os próximos episódios:
Seguindo o calendário semanal divulgado para a temporada, o oitavo e último episódio de "A Casa do Dragão" será exibido em 9 de agosto.
O capítulo encerrará mais uma fase da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin, preparando o terreno para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de lançamento.
Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.
A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.