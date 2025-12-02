Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Knives Out 3: quando estreia o novo filme de 'Entre Facas e Segredos'?

O novo filme de mistério da saga do detetive Benoit Blanc estreia na Netflix em dezembro

'Vivo ou Morto Um Mistério Knives Out': filme é o terceiro da franquia (Netflix/Divulgação)

'Vivo ou Morto Um Mistério Knives Out': filme é o terceiro da franquia (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h41.

Estreia na Netflix em dezembro “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out”, terceiro longa da aclamada franquia criada por Rian Johnson.

O lançamento é um dos mais aguardados do ano na plataforma, reforçando o apelo global da série iniciada com Entre Facas e Segredos (2019) e ampliada por “Glass Onion (2022).

O novo capítulo marca o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc, que desta vez encara um dos casos mais complexos de sua carreira.

Após um assassinato repentino abalar uma pequena cidade, Blanc se une a uma chefe de polícia local para investigar a morte de um padre durante um sermão; crime que, segundo ele, faz parte de um plano maior e cuidadosamente elaborado.

Dirigido e roteirizado novamente por Rian Johnson, o filme reúne um elenco estelar com Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Thomas Haden Church e Daryl McCormack.

“Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” estreia exclusivamente no catálogo da Netflix em 12 de dezembro.

Veja o trailer de “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out”

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmes

Mais de Pop

Quem venceu o BBB 4? Relembre a trajetória da 1ª mulher campeã

Quem ganhou o BBB 3? Relembre a trajetória do campeão

Apple Música lança Replay 2025; veja como conferir sua retrospectiva

Como fazer a retrospectiva no YouTube Music? Veja passo a passo

Mais na Exame

Pop

Quem venceu o BBB 4? Relembre a trajetória da 1ª mulher campeã

Infraestrutura

Governo deve ampliar concessão de rodovias e ferrovias em 2026, diz ANTT

Esporte

Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir, horário e escalações

Um conteúdo Bússola

Consultoria e corretora de seguros para empresas aposta em personalização como fator chave