Knives Out 3: quando estreia o novo filme de 'Entre Facas e Segredos'?

'Vivo ou Morto Um Mistério Knives Out': filme é o terceiro da franquia (Netflix/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h41.
Estreia na Netflix em dezembro “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out”, terceiro longa da aclamada franquia criada por Rian Johnson.
O lançamento é um dos mais aguardados do ano na plataforma, reforçando o apelo global da série iniciada com “Entre Facas e Segredos” (2019) e ampliada por “Glass Onion” (2022).
O novo capítulo marca o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc, que desta vez encara um dos casos mais complexos de sua carreira.
Após um assassinato repentino abalar uma pequena cidade, Blanc se une a uma chefe de polícia local para investigar a morte de um padre durante um sermão; crime que, segundo ele, faz parte de um plano maior e cuidadosamente elaborado.
Dirigido e roteirizado novamente por Rian Johnson, o filme reúne um elenco estelar com Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Thomas Haden Church e Daryl McCormack.
“Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” estreia exclusivamente no catálogo da Netflix em 12 de dezembro.