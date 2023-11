Netflix confirma segunda temporada do reality "Ilhados Com a Sogra"

O público pediu e a Netinha atendeu! Sucesso na Netflix, Ilhados com a Sogra tem segunda temporada confirmada pela plataforma, nesta terça-feira, 7. Ainda sem data de estreia, o reality ganha mais episódios e promete mais uma vez ser o alvo da maratona dos fãs.

Com formato inédito e original do Brasil, Ilhados com a Sogra estreou no último 09 de outubro na Netflix e, desde então, gerou muita conversa com a espontaneidade de cinco sogras e suas famílias. Isoladas em uma ilha deserta no litoral de São Paulo, elas competiram pelo prêmio de R$500 mil, com muito drama e adrenalina envolvidos.

“Ilhados com a Sogra é uma ideia original da Netflix, inspirado pelo Brasil, nossas realidades e reflexões sobre a sociedade em que vivemos. Estamos muito felizes de trazer mais uma temporada às telas para os nossos fãs e continuar apostando em desenvolver formatos originais de reality show", conta Elisa Chalfon, diretora de conteúdo de não-ficção da Netflix Brasil.

Apresentado por Fernanda Souza e mediado pela psicóloga Shenia Karlson, o programa foi sucesso no país e no mundo, ocupando o Top 10 de séries mais assistidas do serviço.