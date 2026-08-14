‘Lanternas’: veja o que esperar da nova série da DC que estreia neste domingo

'Lanternas': produção aposta em uma trama policial para apresentar os Lanternas Verdes e prepara o terreno para futuros projetos do DCU (Divulgação/HBO Max)
Freelancer
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11h38.
A nova fase do Universo DC vai ganhar dois de seus personagens mais conhecidos nesta semana. A série “Lanternas”, centrada nos Lanternas Verdes, estreia no domingo, 16 de agosto, e acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma investigação que começa em uma pequena cidade dos Estados Unidos e pode revelar uma ameaça com consequências para todo o universo.
A produção terá oito episódios, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.
A trama acompanha Hal Jordan, um experiente Lanterna Verde interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, um novo integrante da Tropa dos Lanternas Verdes vivido por Aaron Pierre.
Os dois são enviados para investigar um assassinato ocorrido no coração dos Estados Unidos. O caso, inicialmente terrestre, começa a revelar conexões com uma ameaça de escala cósmica.
A proposta combina investigação criminal, ficção científica e elementos de super-heróis. A relação entre Hal e John também será central. O veterano está em uma fase avançada de sua carreira e passa a preparar o jovem Stewart para assumir responsabilidades dentro da Tropa.
Kyle Chandler interpreta Hal Jordan, enquanto Aaron Pierre assume o papel de John Stewart. O elenco também conta com Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.
Entre os personagens já confirmados está Sinestro, interpretado por Ulrich Thomsen. O vilão tem uma relação histórica com Hal Jordan nos quadrinhos e aparece ligado aos acontecimentos que envolvem a investigação dos protagonistas. A informação foi revelada pelo Deadline.
Nathan Fillion também retorna como Guy Gardner, personagem que apresentou no filme "Superman". A participação é uma das principais pontes entre "Lanternas" e os demais projetos do novo DCU.
Hal Jordan é um dos Lanternas Verdes mais conhecidos dos quadrinhos. Na série, ele aparece como um veterano da Tropa e assume a função de orientar John Stewart.
John, por sua vez, é apresentado como um recruta que ainda está começando sua trajetória. O personagem é um ex-fuzileiro naval que passa a integrar a organização intergaláctica depois de receber o anel de poder.
Os anéis permitem que os Lanternas Verdes criem construções de energia por meio da força de vontade. A Tropa funciona como uma força policial intergaláctica, responsável por proteger diferentes setores do universo.
Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".
A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.
Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.
A ligação mais evidente com "Superman" está em Guy Gardner, vivido por Nathan Fillion. O personagem é integrante da Tropa dos Lanternas Verdes e já apareceu no filme de James Gunn. Depois de participar de "Pacificador", Gardner agora retorna em "Lanternas", reforçando a continuidade entre as produções.
John Stewart também terá uma participação futura no longa "Superman: Homem do Amanhã", continuação de "Superman", que estreia em 2027. Aaron Pierre reprisará o personagem no filme, estabelecendo uma conexão direta entre a série e a próxima aventura de Superman.
A série faz parte do DCU, mas sua história foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.
Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir a "Superman" ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.
Já "Pacificador" amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.