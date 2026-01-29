10 filmes que completam 10 anos em 2026; veja onde assistir

Grandes sucessos do cinema mundial completam 10 anos de lançamento em 2026. A lista reúne títulos premiados, obras cultuadas e filmes que alcançaram grandes bilheterias em diferentes gêneros.

Produções como "A Chegada" e "Zootopia" seguem relevantes no cenário cultural e continuam presentes no catálogo de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO Max.

A safra de filmes de 2016 uniu grandes franquias baseadas em quadrinhos, longas independentes e dramas aclamados pela crítica. Enquanto "La La Land" e "Moonlight" dividiram os holofotes nas principais premiações, filmes como "Deadpool" e "Esquadrão Suicida" impulsionaram a onda de anti-heróis no cinema comercial.

Já títulos como "A Chegada" e "Invasão Zumbi" reforçaram a presença da ficção científica e do terror no circuito internacional.

Dez anos depois, essas obras permanecem disponíveis no streaming e ajudam a explicar parte das tendências narrativas e estéticas que marcaram o cinema contemporâneo.

Ranking dos filmes que completam 10 anos em 2026

A Chegada (2016)

Ficção científica que acompanha a linguista Louise Banks na tentativa de decifrar a comunicação de espécies alienígenas que chegam à Terra. O longa discute tempo, linguagem e escolhas individuais.

Onde assistir: HBO Max



Invasão Zumbi (2016)

Produção sul-coreana ambientada em um trem que segue até Busan, enquanto um surto zumbi se espalha pelo país. A narrativa acompanha a disputa pela sobrevivência dos passageiros.

Onde assistir: Netflix



Manchester à Beira-Mar (2016)

Drama que apresenta a jornada de Lee Chandler, que retorna à cidade natal após uma tragédia familiar. O protagonista precisa administrar o luto e a guarda do sobrinho adolescente.

Onde assistir: HBO Max



Como Eu Era Antes de Você (2016)

História sobre a relação entre uma jovem cuidadora e um homem tetraplégico, articulando temas como autonomia e vínculos afetivos.

Onde assistir: Netflix



Moonlight (2016)

Dividido em três atos, o filme acompanha o amadurecimento de Chiron, jovem negro que busca compreender identidade e pertencimento ao longo da vida.

Onde assistir: Prime Video



Fragmentado (2016)

Trailer que apresenta um homem com múltiplas identidades e o sequestro de três adolescentes. O enredo explora a mudança de personalidade e o impacto psicológico nas vítimas.

Onde assistir: HBO Max



Esquadrão Suicida (2016)

Produção da DC que reúne vilões recrutados para missões secretas em troca de redução de pena. O filme marca a estreia de Margot Robbie como Arlequina.

Onde assistir: HBO Max



La La Land (2016)

Musical ambientado em Los Angeles sobre dois artistas que conciliam ambições profissionais com a vida afetiva. O longa destacou-se em premiações internacionais.

Onde assistir: Prime Video



Zootopia (2016)

Animação que acompanha uma coelha policial e uma raposa na investigação de um caso que abala a cidade dos animais. O título recebeu continuação em 2025.

Onde assistir: Disney+



Deadpool (2016)

Filme centrado no anti-herói que busca vingança e frequentemente quebra a quarta parede. A narrativa mescla ação com humor ácido.

Onde assistir: Disney+

