10 filmes que completam 10 anos em 2026; veja onde assistir

Zootopia: filme completa 10 anos desde o lançamento, com título que recebeu continuação em 2025 (Walt Disney Animation Studios/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h10.
Grandes sucessos do cinema mundial completam 10 anos de lançamento em 2026. A lista reúne títulos premiados, obras cultuadas e filmes que alcançaram grandes bilheterias em diferentes gêneros.
Produções como "A Chegada" e "Zootopia" seguem relevantes no cenário cultural e continuam presentes no catálogo de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO Max.
A safra de filmes de 2016 uniu grandes franquias baseadas em quadrinhos, longas independentes e dramas aclamados pela crítica. Enquanto "La La Land" e "Moonlight" dividiram os holofotes nas principais premiações, filmes como "Deadpool" e "Esquadrão Suicida" impulsionaram a onda de anti-heróis no cinema comercial.
Já títulos como "A Chegada" e "Invasão Zumbi" reforçaram a presença da ficção científica e do terror no circuito internacional.
Dez anos depois, essas obras permanecem disponíveis no streaming e ajudam a explicar parte das tendências narrativas e estéticas que marcaram o cinema contemporâneo.
A Chegada (2016)
Ficção científica que acompanha a linguista Louise Banks na tentativa de decifrar a comunicação de espécies alienígenas que chegam à Terra. O longa discute tempo, linguagem e escolhas individuais.
Onde assistir: HBO Max
Invasão Zumbi (2016)
Produção sul-coreana ambientada em um trem que segue até Busan, enquanto um surto zumbi se espalha pelo país. A narrativa acompanha a disputa pela sobrevivência dos passageiros.
Onde assistir: Netflix
Manchester à Beira-Mar (2016)
Drama que apresenta a jornada de Lee Chandler, que retorna à cidade natal após uma tragédia familiar. O protagonista precisa administrar o luto e a guarda do sobrinho adolescente.
Onde assistir: HBO Max
Como Eu Era Antes de Você (2016)
História sobre a relação entre uma jovem cuidadora e um homem tetraplégico, articulando temas como autonomia e vínculos afetivos.
Onde assistir: Netflix
Moonlight (2016)
Dividido em três atos, o filme acompanha o amadurecimento de Chiron, jovem negro que busca compreender identidade e pertencimento ao longo da vida.
Onde assistir: Prime Video
Fragmentado (2016)
Trailer que apresenta um homem com múltiplas identidades e o sequestro de três adolescentes. O enredo explora a mudança de personalidade e o impacto psicológico nas vítimas.
Onde assistir: HBO Max
Esquadrão Suicida (2016)
Produção da DC que reúne vilões recrutados para missões secretas em troca de redução de pena. O filme marca a estreia de Margot Robbie como Arlequina.
Onde assistir: HBO Max
La La Land (2016)
Musical ambientado em Los Angeles sobre dois artistas que conciliam ambições profissionais com a vida afetiva. O longa destacou-se em premiações internacionais.
Onde assistir: Prime Video
Zootopia (2016)
Animação que acompanha uma coelha policial e uma raposa na investigação de um caso que abala a cidade dos animais. O título recebeu continuação em 2025.
Onde assistir: Disney+
Deadpool (2016)
Filme centrado no anti-herói que busca vingança e frequentemente quebra a quarta parede. A narrativa mescla ação com humor ácido.
Onde assistir: Disney+