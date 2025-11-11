Quando e onde é o show da Dua Lipa no Rio de Janeiro?

A cantora albanesa-britânica Dua Lipa se apresenta no Rio de Janeiro no dia 22, na Área Externa da Farmasi Arena, na Barra Olímpica. Ela também se apresentará em São Paulo nesta semana, no dia 15.

O show originalmente ocorreria no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, mas foi transferido para a Farmasi Arena. A abertura dos portões ocorre às 16h e tem início previsto para 21h.

Mudança de local

A mudança de local ocorreu para acomodar uma partida do Botafogo no local.

Todos os ingressos adquiridos para o Nilton Santos serão válidos no novo local, sem necessidade de troca.

A organização realocará os setores conforme a estrutura da Farmasi Arena: quem comprou Pista Premium e Cadeira Inferior terá acesso à Pista Premium no novo local, enquanto compradores de Pista, Cadeira Superior e Cadeira Sul serão direcionados para a Pista.

O novo endereço é Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, na Barra Olímpica. A classificação etária permanece 16 anos, com menores de 5 a 15 anos permitidos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valor dos ingressos

Os valores para o show no Rio seguem a tabela do evento de São Paulo. A Pista Premium A/B custa R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada). A Pista comum sai por R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada).

Show da Dua Lipa: novo local de apresentação tem menos setores (Ticketmaster/Reprodução)

Como comprar os ingressos

A venda oficial ocorre pela Ticketmaster online, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física sem taxa adicional.

A bilheteria oficial funciona no Estádio Nilton Santos, na Bilheteria Sul (Rua Arquias Cordeiro, em frente à estação Engenho de Dentro), de terça a sábado, das 10h às 17h.

O local não abre em feriados, emendas de feriados ou dias de jogos e eventos no estádio.

O atendimento está sujeito à disponibilidade de ingressos. É obrigatório apresentar comprovante do direito à meia-entrada tanto na compra quanto na entrada do evento.