Quando é o show da Madonna no Rio? Veja data e como assistir ao vivo

No próximo sábado, 4, a cidade do Rio de Janeiro vai ferver. Madonna vem aí e traz consigo o show de encerramento da The Celebration Tour, turnê que comemora seus 40 anos de carreira. A apresentação, que promete ser histórica e a maior dos últimos anos, já tem mexido com a economia da capital fluminense.

O show será gratuito. Junto com o governo do estado, a prefeitura do Rio de Janeiro detalhou o plano operacional do megaevento, que deve contar com 1,5 milhão de pessoas. O maior recorde da cantora foi em 1990, quando atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido.

A The Celebration Tour in Rio é uma produção da BonusTrack em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken, e apoio da Deezer.

Como comprar o camarote para o show da Madonna?

A apresentação da rainha do pop no Brasil será gratuita, mas algumas marcas e quiosques da praia já estão vendendo espaços privilegiados. O quiosque Cabanna, por exemplo, vendeu espaços garantidos por R$ 1,1 mil.

Hotéis próximos da praia também estão com lotação máxima. Mais de 75% dos quartos já ocupados para o fim de semana do show e a expectativa é que até sexta-feira, todas as vagas já estejam esgotadas.

Outras marcas parceiras do show também disponibilizaram formas de assistir Madonna de pertinho e em espaço diferenciado. A Deezer, por exemplo, anunciou um sorteio que dará direito a um par de ingressos para área exclusiva da marca.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

A apresentação vai acontecer no próximo dia 4 de maio, na Praia de Copacabana. O show será gratuito nas areias, mas algumas marcas já vendem espaços privilegiados para assistir a rainha do pop mais de perto.

Que horas começa o show da Madonna no Rio?

Madonna vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Como assistir ao show de Madonna online?

Para quem não é fã de aglomeração, ainda será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.

Segurança

A Polícia Militar atuará com 3.200 policiais apenas no bairro de Copacabana e reforçará o patrulhamento no entorno do local e de áreas de trânsito de entrada e saída para a apresentação, como a estação Central do Brasil e o terminal rodoviário Gentileza.

Além das câmeras de reconhecimento facial que já são usadas normalmente no bairro, haverá 12 equipamentos extras, além de dois drones que também usam a tecnologia. A polícia estará em 18 pontos de acesso ao bairro e terá 18 locais de revista nos acessos à Avenida Atlântica, onde haverá detectores de metal. Não será possível acessar a orla com instrumentos perfurocortantes e nem com garrafas de vidro.

A Polícia Civil informou que reforçará, com 1.500 policiais, as delegacias da área de Copacabana e as unidades especiais de Atendimento ao Turista (Deat), de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de Proteção à Mulher (Deam) e de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

As delegacias em Copacabana terão atendimento bilíngue. A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estará de prontidão, com seu esquadrão antibombas, caso seja necessária sua utilização.

Trânsito

O local terá bloqueio de trânsito já a partir das 7h de sábado, quando começa a interdição da faixa costeira da Avenida Atlântica. Às 18h, será vetado o acesso aos veículos particulares (inclusive carros de aplicativo). Às 19h30, o bloqueio será total, inclusive para ônibus e táxis.

O BRT (corredores de ônibus rápidos) e o VLT (bonde do centro da cidade) funcionarão 24 horas entre o sábado (4) e o domingo (5), permitindo conexões ao terminal rodoviário Gentileza, que terá ônibus partindo para Copacabana a partir das 13h de sábado. O retorno dos ônibus especiais para o terminal será de 0h às 4h de domingo.

O metrô funcionará as linhas 1 ligando normalmente a Uruguai a Jardim Oceânico e 2 conectando Pavuna diretamente a General Osório, sem necessidade de baldeação em Botafogo.

A parada mais próxima ao espetáculo, Cardeal Arcoverde, funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h. As três estações de Copacabana funcionarão até as 4h. A partir de 0h, os locais fora de Copacabana só funcionarão com desembarques.

Saúde

Em relação à saúde, serão três postos de atendimento médico e 30 ambulâncias de terapia intensiva em Copacabana. Haverá 800 bombeiros, incluindo guarda-vidas, que estarão de prontidão para agir em variadas situações de emergência.

(Com informações de O Globo e Agência Brasil)