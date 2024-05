Bruno Mars no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quarta-feira; veja preços e onde comprar

Nesta quarta-feira, 8, começa a venda geral de ingressos para a aguardada turnê de Bruno Mars no Brasil. Os shows de "Bruno Mars Live In Brazil" estão agendados para outubro deste ano, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

A concorrência entre os fãs será mais acirrada nesta etapa. Apenas na pré-venda, nesta segunda-feira, 6, os ingressos esgotaram em menos de 1 hora. Por causa disso, muitas pessoas ficaram frustradas na tentativa de adquirir essas entradas. Enquanto isso, os compradores que optaram pela venda geral avaliam se vale a pena conseguir os ingressos em Brasília, em vez de Rio e São Paulo. Já outros tentarão entrar no site da venda com o máximo de antecedência para conseguir uma posição vantajosa na fila.

Expectativas

Após encantar o público com duas performances memoráveis no The Town em 2023, o renomado cantor norte-americano retorna ao país, prometendo emocionar os fãs brasileiros com uma seleção de clássicos de sua carreira e novos ritmos.

Este evento adquire um caráter ainda mais especial, devido ao desejo de Bruno de celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, justamente no dia de sua apresentação em São Paulo.

Esta será a quarta visita do cantor ao país, que estreou em solo brasileiro no Summer Soul Festival em 2012 e retornou em 2017 com a aclamada turnê "24K Magic".

Onde comprar os ingressos para o show do Bruno Mars?

A venda geral de ingressos para a turnê de Bruno Mars será feita no site Ticketmasters , a partir das 09h, desta quarta-feira, 8.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (04 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (08 e 19 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília - Arena BRB Mané Garrincha (17 de outubro)