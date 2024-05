Frases Dia das Mães: 30 mensagens para celebrar e emocionar

O Dia das Mães é uma celebração mais populares do Brasil e de diversos países, dedicada a homenagear as mulheres que desempenham o papel de mãe.

A ocasião é a oportunidade para os filhos e filhas declararem suas emoções e gratidão às mulheres que participaram ativamente de sua criação e os protegeram em todos os momentos ao longo da vida. A data enaltece não apenas as progenitoras, como também as avós, tias, amigas e parentes com filhos. Como uma forma de reforçar a importância das mulheres, mães ou não, na formação da sociedade e do desenvolvimento humano.

Embora não seja um feriado nacional, a data comemorativa foi instituída pelo ex-presidente Getúlio Vargas no Decreto Nº 21.366, de 5 de maio de 1932. Segundo historiadores, a primeira celebração do dia das mães no Brasil foi em 1918, pelos membros da Associação Cristã dos Moços de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, o Dia das Mães representa uma grande oportunidade para o comércio, com muitas pessoas interessados em presentear as mulheres de suas vidas.

Quando ocorre o Dia das Mães?

O Dia das Mães é sempre comemorado no segundo domingo de maio, o que significa que, em 2024, será no dia 12 de maio.

Veja a seguir 10 frases para celebrar o Dia das Mães: