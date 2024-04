Que horas começa o show da Madonna no Rio? Veja como assistir

Na próxima semana, a cidade do Rio de Janeiro será sacudida por um dos eventos mais aguardados do ano: o show de encerramento da The Celebration Tour, com Madonna. A apresentação, que promete ser histórica, já deixa muitos fãs ansiosos para ver a 'Rainha do Pop'.

O show vai acontecer no próximo dia 4 de maio na Praia de Copacabana. A prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o governo do estado, detalhou o plano operacional do megaevento, que deve contar com 1,5 milhão de pessoas, potencialmente superando o recorde anterior de Madonna. Em 1990, ela atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, durante a "Blond Ambition Tour"

A estrutura do show está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, voltada para o Leme. Os organizadores estimam que atrás do palco e da área de serviço, em direção ao Posto 6, seja o local menos cheio do evento. Haverá 18 torres de sonorização espalhadas ao longo da areia para garantir que o som chegue a todo público e serão disponibilizadas 550 cabines sanitárias em toda a orla do bairro.

Como assistir ao show de Madonna de casa?

Se você não quer passar perrengue de jeito nenhum, a TV Globo, o Multishow e o Globoplay vão transmitir a apresentação ao vivo e você pode assistir ao show de Madonna no conforto de seu lar. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.

Que horas começa o show de Madonna?

Madonna vai se apresentar em 4 de maio, sábado, às 21h45, na praia de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace. O espetáculo deve durar até as 23h45. DJs, incluindo o americano Diplo, irão se apresentar a partir das 19h e após o show da cantora.