Roberto Carlos doa R$ 200 mil ao RS e pretende fazer show beneficente em breve

O cantor Roberto Carlos doou R$ 200 mil ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 10. O valor visa ajudar nos esforços contínuos pela região que, afetada pelas chuvas e enchentes, está em estado de calamidade pública.

Além da quantia já doada, o cantor pediu urgência para sua equipe técnica para a organização de um show beneficente. Segundo informações da assessoria de Roberto Carlos à EXAME, todo o valor arrecadado também vai para as vítimas das fortes chuvas no sul do Brasil.

Maiores detalhes sobre o show serão dados nas próximas três semanas, ainda segundo as fontes ouvidas pela EXAME. Mas, até o momento, o que se sabe é que o evento deve ocorrer entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Tradicionalmente, os shows de Roberto Carlos têm capacidade para de 5 mil a 10 mil pessoas. A depender do espaço escolhido, este número deve se manter.