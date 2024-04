Madonna no Rio: veja a possível setlist de músicas do show em Copacabana

Na próxima semana, a cidade do Rio de Janeiro será sacudida por um dos eventos mais aguardados do ano: o show de encerramento da The Celebration Tour, com Madonna. A apresentação, que promete ser histórica, já deixa muitos fãs ansiosos para ver a 'Rainha do Pop'.

O show vai acontecer no próximo dia 4 de maio na Praia de Copacabana. A prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o governo do estado, detalhou o plano operacional do megaevento, que deve contar com 1,5 milhão de pessoas, potencialmente superando o recorde anterior de Madonna. Em 1990, ela atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, durante a "Blond Ambition Tour".

A estrutura do show está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, voltada para o Leme. Os organizadores estimam que atrás do palco e da área de serviço, em direção ao Posto 6, seja o local menos cheio do evento. Haverá 18 torres de sonorização espalhadas ao longo da areia para garantir que o som chegue a todo público e serão disponibilizadas 550 cabines sanitárias em toda a orla do bairro.

Setlist da Madonna no Brasil

Antes de vir para o Brasil, Madonna vem performando a "Celebration Tour" no México com a mesma sequência de músicas. Tudo indica que ela deve seguir o mesmo por aqui no Brasil. Veja a possível setlist:

Ato I

It's a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Ato II

The Storm

Live to Tell

The Ritual

Like a Prayer

Ato III

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Ato IV

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Ato V

The Beast Within

Die Another Day

Don't Tell Me

Mother and Father

Express Yourself

La Isla Bonita

Don't Cry for Me Argentina

Ato VI

Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Ato VII

Billie Jean / Like a Virgin

Bitch I'm Madonna

Celebration

