Governo abre crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões para o Rio Grande do Sul

O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial uma Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões para ações no Rio Grande do Sul. Com esse valor, o total já liberado pelo governo para a região supera R$ 60 bilhões, segundo comunicado do Planalto.

Os valores previstos na MP são para bancar ações emergenciais que estão em curso no Rio Grande do Sul. Já os recursos para a reconstrução do Estado serão definidos "em momento posterior, após a identificação da extensão do dano causado pelas fortes chuvas e enchentes", segundo o comunicado.

"Nós temos que nos preparar porque a gente vai ter o tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltarem à normalidade", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na nota à imprensa.

"O crédito extraordinário é uma das medidas do governo para não comprometer o orçamento dos ministérios, que já está em execução e para garantir o atendimento e a retomada do Rio Grande do Sul", comentou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na nota.

O valor total dos recursos da MP, segundo o comunicado, contempla medidas já anunciadas pelo governo, como parcelas extras do seguro desemprego, assistência farmacêutica, contratação temporária de profissionais e também para aquisição e equalização de 100 mil toneladas de arroz. Estão contempladas também ações que envolvem a reposição de medicamentos perdidos nas enchentes e ações da Defesa Civil e de atendimentos emergenciais executados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional.