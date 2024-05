Publis e Baby Tube: 'Todo lucro está guardado para minha filha', diz Viih Tube

Uma das influenciadoras digitais mais populares do Brasil, Vitória di Felice Moraes, vulgo Viih Tube, fez da internet sua profissão e fonte de renda com conteúdos de entretenimento focados em relacionamento, fofocas e detalhes de sua vida pessoal.

Mas, desde o nascimento de sua filha Lua em abril de 2023, a empresária e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) passou a se dedicar a compartilhar com seus 33 milhões de seguidores suas experiências como mãe. Sem omitir nada dos bastidores, com os deleites e durezas da amamentação, do puerpério e das mudanças em seu corpo.

Há poucas semanas antes do Dia das Mães, a influenciadora anunciou que está grávida do seu segundo filho. Em abril deste ano, Viih Tube havia revelado nas redes sociais que era uma "tentante", pois ela e o marido, Eliezer, já estavam ansiosos por um novo filho.

Em entrevista à EXAME, Viih Tube conta que enfrentou dificuldades para conseguir engravidar novamente. Mas, depois de tanto esforço, a solução encontrada foi apenas 'esperar'.

"Faz mais de quatros meses que começamentos a tentar. Mesmo assim, depois que a Lua nasceu, decidi esperar meu corpo voltar ao normal e sentir que a minha cabeça estava bem. A partir disso, eu poderia viver a experiência da gravidez novamente, respeitando todo o processo".

A paixão da influenciadora por crianças e seu desejo de formar uma família vêm muito antes do casamento com Eliezer. De um forte laço de afeto com sua mãe.

"Até antes de eu conhecer o Eli, ser mãe era o meu maior sonho. Isso se deve em grande em parte ao meu relacionamento mágico com a minha mãe. Então, eu pretendia passar isso para frente. Ter um filho ou minha filha e criá-lo da mesma maneira como fui criada pela minha mãe. Com os mesmos ensinamentos, maneiras de ver a vida, a sociedade e o mundo".

Conto de Fadas x Realidade

Contrariando as expectativas de muitos seguidores, Viih Tube decidiu não apresentar sua maternidade nas redes sociais sob uma perspectiva romantizada. Embora tenha enfatizado sua felicidade em cuidar da filha, a influenciadora fez questão de mostrar na internet também as dores e sacrificios que se tornaram parte de sua vida.

"Minha perspectiva sobre a realidade mudou totalmente, porque quando virei mãe, eu senti na pele os inúmeros desafios que existem. Viver essa função é muito diferente do que imaginava até então. É o amor intenso, mas carregado de tantas preocupações, como quando a criança está doente. É um momento que uma mãe sabe que o bebê precisa muito dela e dói demais. Mas, ao mesmo tempo, ser mãe é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Refez a maneira como eu vejo tudo e a vida ganhou outro sentido", explica.

Sem desconsiderar o tamanho da responsabilidade que é criar uma criança, Viih Tube defende que a maternidade também pode ser uma aventura saudável e, de certa forma, um impulso para o amadurecimento. Dependendo da maneira como é encarada. "Mesmo com tantos problemas, aprendi a ter mais paciência e empatia. Acho que isso foi desenvolvido ao ver tantas mães em situações complicadas em casa, no shopping, e em qualquer local públicos. Passei a dar maior valor aos momentos pequenos e as coisas simples da vida".

Ela considera que seu maior aprendizado foi sobre o modo como lida com as adversidades e imprevistos do cotidiano, na tentativa de equilibrar a carreira com os cuidados da filha.

"Depois que me tornei mãe, eu descobri que realmente não tenho controle de nada do que acontece na minha vida e ao meu redor. Digo isso pois sempre fui muito controladora. Existem dias que eu planejo todas as minhas tarefas e simplesmente dá certo. Mas, em outros dias, poucas coisas saem como programado, porque a Lua não acordou bem ou teve dificuldade para dormir e, por isso, não consigo trabalhar. Em alguns casos, eu passo a madrugada inteira cuidando dela. Então, com essas experiências, entendi que é necessário respeitar o tempo da criança".

Além da vida pessoal, sua relação com o trabalho também mudou radicalmente. "Conclui que o trabalho não é tudo. Já tive que abrir mão de muitos projetos para dar prioridade à minha maternidade. Reconheço que é um grande privilégio que eu tenho. Atualmente eu lido com as questões da vida de maneira diferente".

Arrependimentos (que toda mãe tem)

Por trás dos sorrisos e aconchegos, muitas mães carregam angústias ou receios em relação aos equívocos e sacrifícios que são feitos diariamente. Além da maneira como qualificam seus esforços nos cuidados dos filhos. Viih Tube revela que não escapou dessas sensações e enxerga o arrependimento como um elemento ao qual nenhuma mãe está isenta.

"Mãe é um ser que, por natureza, nasce com a sensação da culpa. Mesmo sendo comum, é algo que não pode ser facilmente aceito, porque não somos culpadas por tudo".

E acrescenta: "Já me arrependi de tantas coisas desde que a Lua nasceu. Eu queria muito ter amamentado minha filha até os dois anos, mas não produzi leite o suficiente. Então, recorri a um relactador para me ajudar nessa tarefa. De qualquer forma, me senti culpada pela situação"..

"Reconheci que sempre haverão arrependimentos dentro da maternidade. Independemente da realidade da criança e da família, sempre existirão desafios que a mãe terá que enfrentar. Porém, há a chance de tirar uma boa lição disso, para fazer valer a pena a experiência e os sacrifícios".

Por outro lado, a influenciadora também ressalta que existem várias conquistas em seu trabalho como mãe, especialmente em relação ao desenvolvimento de Lua.

"Me considero uma mãe incrível para Lua. Gosto de lembrar que uma das melhores conquistas foi fazer ela falar 'mamãe', embora a primeira palavra dela tenha sido vovó [brinca]. Foi algo especial para mim", explica. "De qualquer forma, as coisas mais simples da rotina de um filho se tornam os maiores prêmios para uma mãe, principalmente quando envolve o aprendizado. A primeira vez que a Lua sentou, andou, engatinhou, bateu palma e falou são coisas que me fazem me sentir orgulhosa, olhando para o trabalho que faço diariamente.

Com grandes poderes, grandes responsabilidades

Além de ser um 'ganha pão', as redes sociais são a principal ferramenta de Viih Tube para se expressar e se conectar com as pessoas por meio de temáticas e questões cotidianas. Com a maternidade, a influenciadora percebeu uma forte reação das mulheres com seus conteúdos, desde as primeiras etapas da gestação, até o primeiro aniversário de Lua.

Por sua relevância na internet, compartilhar episódios de sua experiência como mãe inspira muitas mulheres em situação semelhante. Já que a romantização não é a marca da influenciadora, ela faz questão de mostrar o lado nu e cru da maternidade. Como quando fez um tour pelo seu corpo para mostrar as transformações do pós-parto.

"Desde que fiz aquele vídeo, eu decidi não esconder os pormenores da minha maternidade, porque eu percebi que isso ajudou muitas mães. Essa escolha também envolveu o Eli, pai da minha filha. Optamos por lidar com a exposição nas redes de uma maneira leve e saudável, considerando sempre a nossa família".

O trabalho de Viih Tube e do marido na internet também despertou entre os dois uma preocupação sobre a presença involuntária de sua bebê nas redes. Apesar das críticas e dos comentários hostis de muitos internautas, a influenciadora não se sente intimidada.

"Por incrível que pareça, tivemos controle da situação. Fazemos apenas aquilo que percebemos que é útil e que vai agregar para outros pais e mães. Detalhes muito pessoais e questões que se restringem à nossa casa não são compartilhados, até pela privacidade da nossa filha. Pode ser que, um dia, a gente mude a nossa decisão sobre a exposição. Mas, por enquanto, achamos que é o melhor para o futuro de todos nós".

Com os pais vivendo sob os holofotes, Lua dificilmente cresceria longe da mídia. Por enquanto, a empresária pretende manter uma distância segura entre a filha e as redes sociais, até que ela alcance uma idade que permita encarar a tecnologia com mais responsabilidade.

"Quando ela for mais velha, vamos esclarecer que atuar na internet é uma delícia, mas também há muitas responsabilidades e problemas que surgem quando optamos pela exposição. Nesse caso, vamos sempre estar ao lado dela para dar suporte e orientações".

Proprietária da marca infantil Baby Tube, com brinquedos e artigos infantis inspirados em sua filha, Viih Tube diversificou sua atuação no mundo dos negócios. A proposta é oferecer produtos que acompanhem as fases de crescimento de Lua, de forma que a primeira linha contém brinquedos especialmente para bebês.

Em 24 horas do lançamento, em maio de 2023, mais de 30 mil pedidos foram feitos, o que somou cerca de R$ 2 milhões em vendas de produtos. Diante do sucesso do projeto, muitos seguidores questionaram a influenciadora sobre o uso da imagem da filha e o destino dos lucro. À EXAME, Viih Tube esclarece:

"Todos os lucros dos projetos que temos feito até então envolvendo Lua na internet serão reservados para ela no futuro. Guardamos tudo para ela e é o que podemos fazer, já que ela está sendo exposta ainda tão nova e pela família que ela tem. Seria difícil esconder ela, dentro das circunstâncias em que vivemos, pois estaria dentro de uma bolha. Foi o equilíbrio que encontramos".

Recomendações para as futuras mães

Com o anúncio da segunda gravidez, Viih Tube recorda também os primeiros momentos da chegada de Lua e as transformações que fez em sua vida. Para as mães que estão à espera do primeiro filho, a influenciadora dá os seguintes conselhos:

"Não se cobre tanto. Tenha em mente que existirão muitos desafios e que sua cabeça pode pirar várias vezes. Mas no final, tudo se ajeita, porque são fases. Mesmo que seja difícil, cada momento é temporário. Então, respeite a si mesma. É natural uma mãe esquecer de se cuidar e dar atenção ao próprio corpo. Saiba que se está tentando sendo a melhor mãe possível, você já está sendo. Apenas por você se preocupar e fazer dar certo".