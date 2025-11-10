Quando é o show da Dua Lipa em São Paulo?

A cantora albanesa-britânica Dua Lipa se apresenta em São Paulo neste sábado, 15, no Estádio do Morumbis. Os portões abrem às 16h e o show está previsto para começar às 21h. Ela também se apresentará no Rio de Janeiro na semana seguinte, no dia 22.

O evento acontece na Praça Roberto Gomes Pedrosa no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. A classificação etária é de 16 anos, mas menores de 5 a 15 anos podem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Valor dos ingressos

Os valores variam conforme o setor escolhido. A Pista Premium A/B, com acesso mais próximo ao palco, custa R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada). A Pista comum sai por R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada).

Para quem prefere assistir sentado, a Cadeira Inferior está disponível por R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Superior custa R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada). A Arquibancada é a opção mais econômica, com valores de R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada).

Show no Morumbis: setores diferentes variam em preço (Ticketmaster/Reprodução)

O estádio tem capacidade total para mais de 65 mil pessoas, distribuídas entre os cinco setores. A Pista comporta 20 mil espectadores, sendo o maior setor, seguida pela Arquibancada com 22.031 lugares. As Pistas Premium A e B juntas somam 10 mil posições, enquanto as cadeiras superior e inferior oferecem 10.008 e 3.095 lugares, respectivamente.

Como comprar os ingressos

A venda oficial ocorre pela Ticketmaster, tanto online quanto presencialmente. A compra pela internet está sujeita à taxa de serviço de 20%.

Quem preferir evitar a taxa pode adquirir os ingressos na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, localizada na Avenida Ibirapuera, 3103, no piso Jurupis (subsolo), próximo ao restaurante Frutaria e à academia Bio Ritmo. O ponto funciona de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. A bilheteria fica fechada às segundas-feiras.

Na véspera do show,14, haverá atendimento na bilheteria do Estádio Morumbis, Portão 2, das 10h às 17h, conforme disponibilidade de ingressos.

No dia do evento, 15 de novembro, duas bilheterias estarão funcionando. A do Portão 2 (Praça Roberto Gomes Pedrosa) e a do Portão 15 (Avenida Giovanni Gronchi, 1866) vendem ingressos das 10h até o início do show, sujeito a disponibilidade, e também fazem complemento de meia-entrada. A entrega de cortesias para convidados acontece até 40 minutos após o início da apresentação.