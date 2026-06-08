O que os amistosos revelam sobre o Brasil e seus adversários na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa na quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O Brasil estreia dois dias depois, no sábado, 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O ciclo de amistosos preparatórios encerrou neste fim de semana e o quadro que emerge é de rivais em forma, com uma ou outra surpresa no caminho.

O Brasil encerrou bem

A seleção de Carlo Ancelotti venceu o Egito por 2 a 1 no sábado, 6, em Cleveland, no último amistoso antes da Copa.

O jogo foi sofrido — o Brasil desperdiçou muitas chances no primeiro tempo — mas Endrick fez o gol da vitória.

A seleção havia goleado o Panamá por 6 a 2 no Maracanã em 31 de maio. Dois amistosos, duas vitórias.

Marrocos: o mais preocupante

O principal adversário do Brasil na fase de grupos chegou em excelente momento.

Na terça-feira, 2, goleou Madagascar por 4 a 0, com dois gols de Ismael Saibari, do PSV, um de Rahimi de pênalti e um de Ayoub El Kaabi.

No domingo, 7, empatou com a Noruega. Apesar do empate, a seleção marroquina chega à Copa invicta há 29 jogos.

Desde 2023, o Marrocos tem a segunda melhor defesa do mundo em média de gols sofridos, com 0,43 por jogo, e evitou gols adversários em 64% das disputas. Ancelotti já o elegeu como "o principal adversário" do Brasil no Grupo C.

Haiti e Escócia chegaram bem

O Haiti, segundo adversário do Brasil na fase de grupos — em 19 de junho, na Filadélfia —, goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 em 2 de junho.

A Escócia, terceiro adversário do Brasil, em 24 de junho, em Miami, também impressionou: goleou a Bolívia por 4 a 0 no sábado, 6.

E os possíveis adversários?

Argentina chegou bem. França, não

A Argentina, possível adversária do Brasil nas semifinais pelo modelo do Goldman Sachs, venceu Honduras por 2 a 0 no sábado, 6, com gols de Lautaro Martínez e Giuliano Simeone, mesmo sem Messi em campo.

Chega ao torneio como bicampeã mundial e com moral elevado.

A França, projetada pelo Goldman Sachs como finalista, chegou pior.

Na quinta-feira, 4, foi derrotada pela Costa do Marfim por 2 a 1 num amistoso que acendeu alertas sobre a forma do time antes do Mundial.

A seleção de Deschamps ainda joga nesta segunda, 8, contra a Irlanda do Norte, em seu último teste antes da estreia.

Inglaterra e os possíveis adversários no mata-mata

A Inglaterra, possível adversária do Brasil nas quartas pelo chaveamento, venceu a Nova Zelândia por apenas 1 a 0 no sábado, 6 — resultado modesto contra uma seleção de baixo ranking.

A Noruega, possível adversária nas oitavas, goleou a Suécia por 3 a 0 em 1º de junho e ainda jogou o amistoso final contra o Marrocos no domingo, 7.

O Japão, que venceu o Brasil por 3 a 2 em outubro de 2025, venceu a Islândia por 1 a 0 em 31 de maio e chega ao torneio sem ter sofrido um único gol nos três últimos amistosos.