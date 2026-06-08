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Candidato de Petro reconhece derrota no 1º turno e amplia diálogo com o centro

Diferença de mais de 600 mil votos levou campanha da esquerda a intensificar negociações para o segundo turno

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08h05.

O candidato governista Iván Cepeda reconheceu neste domingo, 8, o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia, realizado em 31 de maio, e confirmou a disputa do segundo turno contra o direitista Abelardo de la Espriella.

Em publicação nas redes sociais, Cepeda afirmou que aceita o resultado após a conclusão da apuração oficial dos votos. O senador é o candidato do Pacto Histórico, grupo político do presidente Gustavo Petro.

"Na minha condição de candidato presidencial pelo Pacto Histórico e pela Aliança pela Vida, comunico à opinião pública que, uma vez terminadas as apurações, reconheço os resultados do primeiro turno da eleição presidencial", escreveu.

No primeiro turno, Abelardo de la Espriella recebeu 10,3 milhões de votos, o equivalente a 43,78% do total. Já Iván Cepeda obteve 9,7 milhões de votos, ou 40,98%, uma diferença superior a 600 mil votos.

Questionamentos após a votação

Na noite da eleição, Petro afirmou que aguardaria a conclusão da apuração oficial antes de reconhecer os resultados preliminares. Inicialmente, Cepeda também levantou dúvidas sobre o processo eleitoral.

No entanto, diante das críticas, o candidato afirmou no dia seguinte à votação que sua campanha não havia encontrado evidências de irregularidades após realizar verificações próprias.

A apuração oficial foi concluída na última quinta-feira, mas o reconhecimento formal do resultado ocorreu apenas neste domingo.

Segundo Cepeda, sua campanha atuou dentro das regras democráticas durante todo o processo eleitoral.

"Desde o começo da campanha eleitoral, respeitei estritamente as regras democráticas e a transparência com que se deve informar a opinião pública sobre o cumprimento das mesmas", afirmou.

Com o segundo turno pela frente, Cepeda tenta ampliar sua base de apoio para reduzir a vantagem obtida por De la Espriella na primeira votação.

Neste domingo, o candidato governista fez um aceno a partidos e lideranças de centro, sinalizando disposição para construir alianças.

"Estou pronto para dialogar, como venho fazendo, com setores do centro político que respeito e reconheço", escreveu nas redes sociais.

A busca por apoios de centro tende a ser um dos principais movimentos da campanha nas próximas semanas, enquanto os dois candidatos tentam atrair eleitores que apoiaram outras candidaturas no primeiro turno.

*Com EFE

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