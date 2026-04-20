Quando é o próximo feriado? Veja a lista completa das próximas folgas de 2026

Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h51.
Após o feriado desta terça-feira, 21, dedicado à memória do mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes — executado em 21 de abril de 1792 —, o calendário de 2026 ainda prevê novas pausas para os trabalhadores.
O próximo feriado nacional ocorre em 1º de maio, Dia do Trabalho. No Rio de Janeiro, há também um descanso adicional na quinta-feira seguinte, com a celebração do Dia de São Jorge.
O ano de 2026 terá ao menos nove feriados distribuídos até dezembro, muitos deles próximos a fins de semana ou passíveis de emenda com pontos facultativos. A configuração do calendário permite a ampliação de períodos de descanso, a depender de decisões regionais e acordos trabalhistas.
Entre abril e dezembro, as datas incluem feriados nacionais e estaduais que podem impactar a rotina de trabalho em diferentes regiões do país.
Abril
Maio
Junho
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Os Estados e municípios mantêm autonomia para definir feriados locais, o que pode estender períodos de pausa ao longo do ano. No Rio de Janeiro, o Dia de São Jorge, celebrado em 23 de abril, exemplifica esse cenário.A data, que cai em uma quinta-feira, abre possibilidade de emenda com a sexta-feira, dependendo de acordos entre empresas e trabalhadores.