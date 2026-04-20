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Quando é o próximo feriado? Veja a lista completa das próximas folgas de 2026

O ano de 2026 terá ao menos nove feriados distribuídos até dezembro, muitos deles próximos a fins de semana ou passíveis de emenda com pontos facultativos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h51.

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Após o feriado desta terça-feira, 21, dedicado à memória do mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes — executado em 21 de abril de 1792 —, o calendário de 2026 ainda prevê novas pausas para os trabalhadores.

O próximo feriado nacional ocorre em 1º de maio, Dia do Trabalho. No Rio de Janeiro, há também um descanso adicional na quinta-feira seguinte, com a celebração do Dia de São Jorge.

O ano de 2026 terá ao menos nove feriados distribuídos até dezembro, muitos deles próximos a fins de semana ou passíveis de emenda com pontos facultativos. A configuração do calendário permite a ampliação de períodos de descanso, a depender de decisões regionais e acordos trabalhistas.

Entre abril e dezembro, as datas incluem feriados nacionais e estaduais que podem impactar a rotina de trabalho em diferentes regiões do país.

Calendário de feriados em 2026:

Abril

  • 23 de abril (quinta-feira) — Dia de São Jorge (feriado estadual no RJ)

Maio

  • 1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho

Junho

  • 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi

Setembro

  • 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil

Outubro

  • 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida

Novembro

  • 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra (feriado estadual)

Dezembro

  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Feriados regionais podem ampliar períodos de descanso

Os Estados e municípios mantêm autonomia para definir feriados locais, o que pode estender períodos de pausa ao longo do ano. No Rio de Janeiro, o Dia de São Jorge, celebrado em 23 de abril, exemplifica esse cenário.

A data, que cai em uma quinta-feira, abre possibilidade de emenda com a sexta-feira, dependendo de acordos entre empresas e trabalhadores.
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