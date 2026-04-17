Feriado de Tiradentes: melhores horários para viajar em SP

Em 2026, o feriado de Tiradentes será na terça-feira, 21. Para muitos brasileiros, isso significa quatro dias de descanso com uma viagem prolongada.

Quem mora em São Paulo e pretende viajar no feriado deve se preparar para trânsito intenso e escolher bem o horário de saída para evitar congestionamentos.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 20 milhões de veículos devem circular nas rodovias paulistas entre os dias 17 e 22 de abril.

Se quer evitar horas de trânsito e os transtornos causados pelo congestionamento, confira algumas dicas e os melhores horários para sair de casa.

Quando sair para evitar trânsito

A recomendação das autoridades é evitar os horários de pico, que concentram maior volume de veículos. A saída para o feriado deve ser mais intensa nesta sexta-feira, 17, especialmente no final da tarde, quando muitos motoristas deixam a capital e a região metropolitana rumo ao interior e ao litoral.

Segundo a Artesp, o tráfego tende a ficar mais carregado entre 14h e 22h na véspera do feriadão. Já no sábado, 18, o movimento ainda deve ser elevado no período da manhã, mas com menor intensidade ao longo do dia.

Para quem busca uma viagem mais tranquila, os melhores horários são durante a madrugada ou no início da manhã, antes do aumento do fluxo.

Movimento nas rodovias para o litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, a expectativa é de que entre 236 mil e 364 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista durante o feriado.

Para melhorar a fluidez, a concessionária poderá implantar a Operação Descida (7×3), quando sete faixas são direcionadas ao litoral e três à capital. A medida está prevista para operar no dia 18 de abril, das 7h às 16h, e no dia 19 de abril, das 8h às 12h.

Ainda assim, a preferência deve ser sair durante a madrugada e a partir do fim da tarde de sábado.

Retorno do feriado exige atenção

A volta do feriado também deve concentrar alto volume de veículos, principalmente ao longo da terça-feira, 21.

A Ecovias Imigrantes vai implantar a Operação Subida (2×8), com maior número de faixas destinadas ao sentido São Paulo para melhorar a fluidez. O esquema deve funcionar nos dias 19 de abril, das 17h às 23h, 20 de abril, das 17h às 22h e 21 de abril, das 9h às 22h.

Dicas para uma viagem mais tranquila

Além de escolher horários alternativos, os motoristas devem adotar algumas medidas para evitar problemas na estrada:

Verificar as condições do veículo antes de viajar

Acompanhar as condições de tráfego em tempo real

Respeitar os limites de velocidade

Evitar dirigir cansado

Para as autoridades, a dica de ouro é se planejar para reduzir o estresse e garantir mais segurança durante o deslocamento.