O que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em SP

O feriado de Tiradentes é celebrado em 21 de abril. Em 2026, a data cai em uma terça-feira, o que pode provocar o ponto facultativo no segunda-feira, 20. É o famoso feriadão de quatro dias para boa parte dos brasileiros, começando a partir deste sábado, 18.

Essa dinâmica pode alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em todo o país. Antes de sair para resolver questões burocráticas, fazer compras e até “turistar”, é importante conferir o que abre e o que fecha nesses dois dias.

No estado de São Paulo, os serviços estaduais operam em esquema especial. Confira abaixo o que abre e fecha no estado.

Saúde

Independente do feriado, os hospitais estaduais seguirão atendendo tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Ainda assim, muitos serviços da rede pública de saúde vão funcionar em horários diferentes, e nem todos estarão abertos.

Muitos posto Pró-Sangue, Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM), Unidades Dose Certa, Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) e Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), só irão funcionar na segunda-feira.

O governo do estado de São Paulo orienta aos cidadãos que consultem os canais oficiais antes de saírem de casa.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo vão abrir apenas na segunda-feira, com funcionamento normal em todas as unidades. Durante a terça-feira, nenhuma unidade estará funcionando.

O atendimento presencial só será retomado na quarta-feira, 22, mas apenas com agendamento prévio, gratuito e obrigatório pelos canais oficiais.

Mesmo durante o feriado, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis para serviços online.

Lazer

Para quem vai passar o feriado descansando com a família, uma boa opção de passeio são os parques urbanos e as mais de 30 reservas ecológicas em todo o estado. A orientação do governo do estado é procurar o parque mais próximo da sua casa e conferir os horários de funcionamento.

Se está em busca de opções culturais, a atenção com as datas deve ser redobrada. Muitas bibliotecas, museus, centros culturais e teatros estarão fechados na segunda-feira, véspera do feriado, e abrirão no dia de Tiradentes. Algumas delas não estarão funcionando nem mesmo na terça-feira.

Transporte

Para fazer tudo isso, por que não ir de transporte público? Algumas linhas funcionarão em esquema especial durante o feriado.

Na CPTM, por exemplo, as linhas funcionarão com intervalos similares aos praticados aos domingos, na terça-feira.

O Metrô também terá operação especial no período. Começando no sábado, 18, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão funcionamento ininterrupto, operando 24 horas até o domingo.

Na segunda-feira, a frota disponível será semelhante à de um sábado e, no feriado de terça-feira de feriado, essas mesmas linhas vão operar com horário e quantidade de trens típicos de domingos.

Recém-inaugurada, a Linha 17-Ouro funcionará durante o feriado conforme o horário programado, das 10h às 15h. A nova linha facilita o acesso ao Aeroporto de Congonhas e possui integração com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda.

Atenção ciclistas: Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Os ônibus metropolitanos também vão circular com programação de feriado.

Outros serviços

Por causa do feriado, os postos de atendimento presencial da Sabesp terão funcionamento diferenciado de sábado, 18, a terça-feira, 21. Já os canais digitais e telefônicos continuarão operando normalmente.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) também divulgou possíveis mudanças em seus serviços nos dias 20 e 21 de abril. Podem operar em regimes especiais:

Museu da Inclusão

Centros de Informação à Pessoa com Deficiência

Centro TEA Paulista

Centros de Cidadania da Pessoa com Deficiência

Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs)

6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência

Centros de Apoio Técnico (CATs)

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB)

Já o funcionamento de algumas das 27 unidades do Bom Prato terá mudanças durante os quatro dias de feriadão. Alguns restaurantes estarão fechados para manutenção, e outros podem abrir apenas em alguns dos quatro dias. É importante checar essas informações na página do programa.

Bancos e B3

As agências bancárias não terão atendimento presencial no feriado de Tiradentes, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As operações voltam ao normal na quarta-feira, 22.

Na segunda-feira, 20, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo.

Apesar disso, canais digitais como aplicativos e internet banking seguem funcionando normalmente, assim como o Pix, que opera 24 horas por dia. Já transferências como TED não são processadas no feriado.

Boletos e contas com vencimento no dia podem ser pagos no próximo dia útil sem acréscimos. Já os tributos devem ser antecipados para evitar juros.

A B3, a bolsa de valores brasileira, também não vai operar no dia 21 de abril. Não haverá negociações, compensações ou liquidações. O funcionamento é normal na véspera e retomado no dia seguinte ao feriado.

Serviços federais

As repartições públicas federais não funcionarão no feriado, segundo o calendário oficial. Em muitos casos, a segunda-feira, 20, pode ser considerada ponto facultativo, o que amplia a paralisação dos serviços presenciais.

Agências do INSS não irão realizar atendimentos presenciais no dia 21, mas os serviços digitais seguem disponíveis para consultas e solicitações.

Os Correios também não vão abrir no feriado.

Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, operam normalmente, geralmente em regime de plantão.