Quando é o próximo feriado? 2024 só tem mais um prolongado; veja datas

Agora que a Páscoa passou, os brasileiros podem ficar um pouco decepcionados com o calendário de feriados do ano de 2024, já que o segundo semestre verá três dos seus cinco feriados caindo em fins de semana.

Especificamente, os feriados de 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro ocorrerão em um sábado. Portanto, os únicos dias de folga no segundo semestre de 2024 serão a Proclamação da República (15 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), que serão celebrados numa sexta-feira e numa quarta-feira, respectivamente.

Além disso, o ano de 2024 contará apenas com mais um feriado prolongado. Depois do Carnaval (12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira), resta somente o Corpus Christi (30 de maio, quinta-feira).

Feriados nacionais em 2024 e dia da semana

21 de abril: Tiradentes

O único feriado nacional de abril, em 2024, cairá em um domingo. No dia 21 de abril é comemorado o dia de Tiradentes. A data faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, Patrono Cívico da Nação Brasileira.

1º de maio: Dia do Trabalho

Na quarta-feira, 1 de maio, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo)

Na quinta-feira, 30 de maio, é comemorado o dia de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica (a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida). A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

7 de setembro: Independência do Brasil

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As atividades geralmente são suspensas nesta data desde 1949. Em 2024, o feriado cai em um sábado.

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, sábado, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. Senhora Aparecida, ou simplesmente Maria, é a mãe de Jesus Cristo na Igreja Católica.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo.

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2024, a data cairá em um sábado.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um de alguns dos feriados que fazem parte décimo primeiro mês do ano. Ela é considerada feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

25 de dezembro: Natal

O único feriado de dezembro é o Natal, no dia 25. Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo.