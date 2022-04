Feriado de Tiradentes: saiba o que abre e o que fecha em São Paulo

O feriado da Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, vai alterar o funcionamento de diversos serviços na cidade de São Paulo. As mudanças afetam o rodízio municipal, bancos e o transporte público, entre outros. Veja abaixo o que abre e o que fecha na capital paulista:

Bancos

As agências bancárias não vão funcionar, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Qualquer operação financeira on-line, incluindo os caixas de autoatendimento, poderão ser usados normalmente. No dia 22 de abril, o atendimento ao público acontece normalmente.

Bolsa de valores

A B3 informa que não haverá nenhum tipo de negociação, registro, contratação ou movimentação nos segmentos BM&FBOVESPA, Cetip UTVM, Tesouro Direto e na Câmara de Câmbio B3. Não haverá alteração no horário de funcionamento dos sistemas do segmento Cetip UFIN.

INSS

As agência do INSS estarão fechadas no dia 21 de abril. No dia 22 de abril, o atendimento ao público acontece normalmente.

Correios

A agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos vai funcionar em esquema de plantão das 9h às 17h. As demais agências estarão fechadas.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos está suspenso. Com isso, os veículos com placa final 7 e 8 ficam livres para circular pelo Centro Expandido durante toda a quinta-feira.

Ônibus, Metrô e CPTM

A circulação dos ônibus e trens do Metrô e da CPTM será igual ao esquema adotado aos finais de semana. Segundo a SPTrans, a circulação dos ônibus na quinta-feira será equivalente à de um sábado. No dia 22 de abril, sexta-feira, a frota será de dia útil. As linhas intermunicipais da EMTU operam com número de partidas semelhantes aos finais de semana. Já a CPTM e o Metrô, informam que as linhas vão funcionar das 4h à meia noite, com intervalos médios programados para domingo. Algumas linhas da CPTM podem ter intervalo maior devido a trabalhos de manutenção nas vias nos trechos.

Educação

As escolas da Secretaria Municipal e Estadual de Educação estarão fechados.

Saúde

Estarão abertos:

Hospitais e prontos-socorros;

Hospitais Dia 24h;

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção;

Samu 192.

Estarão fechados:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos);

Centros Especializados em Reabilitação (CERs);

Rede Municipal Especializada (RME) em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids).

