Superlua azul aparece no céu brasileiro nesta segunda-feira, 19; Veja que horas e como observar

Nesta segunda-feira, 19, os brasileiros poderão testemunhar um fenômeno astronômico raro: a Superlua Azul.

Ela recebe esse nome porque é a segunda Lua cheia que ocorre em um mesmo mês, um fenômeno que só acontece a cada dois anos. Essa nomenclatura, que inicialmente pode confundir, não tem relação com a coloração da Lua, que permanecerá com seu brilho usual.

Entenda como a SuperLua acontece

Esse evento acontece quando a Lua, em sua fase cheia, coincide com o perigeu, o ponto em que ela se encontra mais próxima da Terra em sua órbita elíptica. O resultado é uma Lua aparentemente maior e mais brilhante, visível de qualquer lugar do país sem a necessidade de equipamentos especiais. As informações são do g1.

O perigeu é o momento em que a Lua está a aproximadamente 356.500 quilômetros da Terra, enquanto no apogeu, o ponto mais distante, essa distância pode chegar a 406.700 quilômetros. A diferença na distância faz com que a Lua pareça até 14% maior e 30% mais brilhante no céu durante uma Superlua.

Que horas começa a Superlua

A Lua começará a surgir no céu a partir das 15h25, mas a melhor visualização acontecerá ao anoitecer, quando ela estará mais próxima do horizonte.

Como assistir a Superlua

A observação poderá ser feita a olho nu, e a Lua parecerá maior e mais brilhante do que em noites comuns. Para garantir uma boa visualização, é recomendável procurar um local com pouca ou nenhuma nebulosidade e longe das luzes da cidade.

Outros tipos de Lua

Além da Superlua Azul, existem outros tipos de Luas com nomes curiosos e significados culturais e históricos.

Lua Rosa: Embora o nome sugira uma mudança de cor, a Lua Rosa recebe este nome por causa de uma flor que floresce em abril nos Estados Unidos, marcando a chegada da primavera.

Lua de Morango: Em junho, a Lua cheia é chamada de Lua de Morango devido à época de colheita da fruta pelas tribos indígenas norte-americanas.

Lua dos Cervos: A Lua cheia de julho é conhecida assim porque coincide com o período em que os chifres dos cervos começam a crescer novamente no Hemisfério Norte.

Lua de Esturjão: Essa Lua cheia de agosto leva o nome de um peixe típico dos Grandes Lagos da América do Norte, que é abundante nesta época do ano.

Lua de Sangue: Durante um eclipse lunar total, a Lua adquire uma coloração avermelhada devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre, dando origem ao nome dramático de Lua de Sangue.

Cada uma dessas Luas tem um significado especial e está associada a eventos naturais ou culturais em diferentes partes do mundo. A Superlua Azul desta segunda-feira é uma oportunidade para observar um desses fenômenos em sua máxima intensidade.