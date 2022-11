2 de novembro é feriado nacional? Veja o que abre e fecha no dia de Finados s

Nesta quarta-feira, 2, é celebrado do Dia de Finados, ou Dia dos mortos, na maioria dos países ocidentais. Um dos mais importantes rituais da igreja católica, a data tem como objetivo relembrar a memória daqueles que não vivem mais entre nós.

Segundo a doutrina católica, o Dia de Finados é para rezar pela alma dos mortos que estão no purgatório passando por processo de purificação. Nesse contexto, as almas necessitam de orações para que Deus interceda pelo seu sofrimento e seja conduzida a vida eterna. A data é celebrada desde a idade média, onde também era conhecida como "Dia de todas as Almas", data que sucede o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro.

LEIA TAMBÉM: Conheça as datas comemorativas e feriados de novembro de 2022

Por que 2 de novembro é Dia de Finados?

O responsável por instituir uma data específica para os mortos, foi o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, no período da Idade Média, na França. Uma das principais autoridades da igreja, ele instituiu em 2 de novembro de 998. (DC), que todos os seus liderados rezassem pelos mortos nesse dia. A data se popularizou a partir do século XII, se tornou para o mundo cristão o dia de Finados.

O Dia de finados é feriado ou ponto facultativo?

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

Qual significado do Dia de Finados?

Dia de Finados significa Dia dos Mortos. O termo "finados” indica algo que findou, acabou ou morreu.

O que aconteceu dia 2 de Novembro?

Em 2 de novembro de 998. (DC), o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, uma das maiores lideranças católicas na época, instituiu que todos os seus liderados rezassem pelos mortos, a partir daí a data se popularizou e se tornou para o mundo cristão o dia de Finados.

Veja o que abre e fecha nesse feriado de finados

Bancos:

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), agências bancárias de todo o Brasil não irão funcionar nesta quarta-feira, 2. Caixas eletrônicos funcionaram normalmente.

Correios

Agências de correios não funcionarão nesta quarta-feira, 2.

Cemitérios

Cemitérios estarão abertos normalmente em horário e funcionamento determinado pelas prefeituras.

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, as lotéricas tem autonomia de decidir se irão abrir, portanto poderão ter abertas e fechadas.

Bares e Restaurantes:

Bares e restaurantes funcionarão normalmente, segundo Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Alguns locais que servem comida por quilo podem fica fechados, porem por opção do próprio restaurante.

Bolsa de Valores

Não haverá negociações na Bolsa de Valores nesta quarta-feira, 2.

LEIA TAMBÉM: