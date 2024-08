Quais as maiores bilheterias da história? 'Divertida Mente 2' altera a lista; veja ranking

O sucesso de "Divertida Mente 2" foi uma surpresa para os estúdios da Pixar. Ainda em cartaz e com mais de US$ 1,6 bilhão em bilheteria, a franquia alcançou espaços nos quais o estúdio ainda não tinha chegado. Um deles é a entrada na tão almejada lista das maiores bilheterias da história do cinema, hoje encabeçada por "Avatar" (US$ 2,92 bilhões).

O primeiro filme da franquia "Divertida Mente" engatinhou para que o segundo pudesse voar. O longa-metragem de 2015 venceu o Oscar de melhor animação em 2016 e acumulou uma receita já exacerbada para o estúdio: US$ 857 milhões, a oitava maior da Pixar e a 90ª em todo o mundo. A sequência, no entanto, ultrapassou todas as expectativas: tornou-se a animação mais vendida da história e se encaixou na 10ª posição do ranking das maiores receitas do cinema.

A segunda animação traz a agora adolescente Riley, que tem uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho passam a conviver com Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja. O filme é um dos favoritos para a categoria de melhor animação do Oscar 2025.

Veja abaixo as 10 maiores receitas do cinema:

As maiores bilheterias da história do cinema

"Avatar" (2009) - US$ 2.923.706.026 "Vingadores: Ultimato" (2019) - US$ 2.799.439.100 "Avatar: O Caminho da Água" (2022) - US$ 2.320.250.281 "Titanic" (1997) - US$ 2.264.743.305 "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) - US$ 2.071.310.218 "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) - US$ 2.052.415.039 "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) - US$ 1.921.847.111 "Jurassic World" (2015) - US$ 1.671.537.444 "O Rei Leão" (2019) - US$ 1.663.075.401 "Divertida Mente 2" (2024) - US$ 1.625.994.883

Onde assistir às maiores bilheterias do cinema?

Avatar (2009)

Sinopse: No exuberante mundo alienígena de Pandora vivem os Na'vi, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar através de um avatar e se apaixona por uma Na'vi. Esta paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora.

Direção: James Cameron

Onde assistir: Disney+

Vingadores: Ultimato (2019)

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água e comida, Steve Rogers e Natasha Romanov lideram a resistência contra o titã louco.



Direção: Anthony e Joe Russo

Onde assistir: Disney+

Avatar: O Caminho da Água (2022)

Sinopse: Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.



Direção: James Cameron

Onde assistir: Disney+

Titanic (1997)

Sinopse: Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica viagem inaugural do Titanic em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.



Direção: James Cameron

Onde assistir: Disney+

Star Wars: O Despertar da Força (2015)

Sinopse: A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova força sombria: a Primeira Ordem. Eles procuram o jedi Luke Skywalker, desaparecido. A resistência tenta desesperadamente encontrá-lo antes para salvar a galáxia.



Direção: J. J. Abrams

Onde assistir: Disney+

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Sinopse: Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e os Vingadores se unem para combater o maligno Thanos. Em uma missão para coletar todas as seis pedras infinitas, Thanos planeja usá-las para infligir sua vontade maléfica sobre a humanidade.



Direção: Anthony e Joe Russo

Onde assistir: Disney+

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)

Sinopse: Peter Parker tem a sua identidade secreta revelada e pede ajuda ao Doutor Estranho. Quando um feitiço para reverter o evento não sai como o esperado, o Homem-Aranha e seu companheiro dos Vingadores precisam enfrentar inimigos de todo o multiverso.



Direção: Jon Watts

Onde assistir: Prime Video, Disney+

Jurassic World (2015)

Sinopse: O Parque dos Dinossauros está aberto para visitação, e o público tem a chance de ver de perto as mais diversas espécies. No entanto, um desses animais, resultado de experiência genética, desenvolve alta inteligência e se torna uma ameaça para todos.



Direção: Colin Trevorrow

Onde assistir: Prime Video, Disney+, Apple TV, Globoplay

O Rei Leão (2019)

Sinopse: Traído e exilado de seu reino, o leãozinho Simba precisa descobrir como crescer e retomar seu destino como herdeiro real nas planícies da savana africana.



Direção: Jon Favreau

Onde assistir: Disney+

Divertida Mente 2 (2024)

Sinopse: Com um salto temporal, Riley se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local.



Direção: Kelsey Mann

Onde assistir: em cartaz nos cinemas