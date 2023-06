O que é Corpus Christi? Entenda o significado e a origem do feriado

Nesta quinta-feira, 8, celebra-se o feriado nacional do Dia de Corpus Christi, data associada a religião católica. Pentecostes, Eucaristia e Santíssima Trindade são alguns dos elementos e termos próprios do cristianismo que ajudam a entender os motivos por trás da celebração da data.

O feriado de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica (a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida). A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

"Depois que saíram da escravidão no Egito, os judeus chegaram ao Monte Sinai. E ali Moisés recebeu as Tábuas da Lei, os Dez Mandamentos. Todos os anos naquela data, eles celebravam aquela data. Pentecostes é o momento, depois dos 50 dias, que eles se reuniram para festejar a colheita e também a aliança feita com Deus, libertando-os da escravidão no Egito — explica padre Otaviano, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Centro.

O que significa Corpus Christi?